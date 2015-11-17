Приштина, Сербия, 17 ноября, 2015, 18:51 — ИА Регнум. Оппозиция в Косово 17 ноября в очередной раз сорвала заседание местного парламента, распылив в зале слезоточивый газ. Тем временем, сторонники оппозиционных партий устроили беспорядки на улице, пытаясь проникнуть во двор здания скупщины. В столкновениях с протестующими пострадали несколько полицейских.

blic.rs Полиция перед зданием скупщины Косово

На внеочередном заседании парламента отделившегося от Сербии края Косово обсуждался проект закона о бюджете на 2016 год. В самом начале заседания депутаты от албанского радикального движения «Самоопределение» окружили трибуну. Когда глава парламентской группы Демократической партии Косово Адем Грабовцы попытался начать работу, один из лидеров «Самоопределения» Альбин Курти распылил перцовый спрей в сторону сотрудников охраны и присутствовавших в зале членов правительства. После этого со стороны депутатов от оппозиции была брошена шашка со слезоточивым газом. Спикер парламента Кадри Весели был вынужден приостановить заседание, передаёт Радио-телевидение Косово.

На улице перед зданием скупщины в это самое время проходили ожесточённые столкновения сторонников оппозиции с полицией. Демонстранты, пытаясь проникнуть во двор парламента и сорвать заседание, забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью и поливали их краской. В результате столкновений были госпитализированы шесть полицейских, один из них получил серьёзную травму головы. Повреждены несколько полицейских автомобилей. Двое демонстрантов в ходе беспорядков были арестованы, сообщает Koha.net.

Между тем, лидер оппозиционного Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай заявил журналистам, что причиной столкновений стала попытка полиции вновь арестовать Альбина Курти. В середине октября основатель «Самоопределения» уже был арестован властями края, что вызвало массовые беспорядки в Приштине. Спустя всего несколько часов, власти под давлением протестующих приняли решение его освободить.

Премьер-министр Косово Иса Мустафа и его заместитель, министр иностранных дел Хашим Тачи подвергли резкой критике действия оппозиции. Тачи заявил, что своими действиями в парламенте депутаты «пересекли красную линию терпимости к преступным действиям оппозиции». Посол США в Косово Грегори Делави призвал остановить насилие и заявил, что «политические представители избираются на выборах, а не оружием», передаёт КосоваПрес.

Инцидент в парламенте Косово стал уже четвёртым за последние месяцы. Албанская радикальная оппозиция выступает против урегулирования отношений между Приштиной и Белградом и с недовольством встретила новые соглашения, заключённые Исой Мустафой и премьер-министром Сербии Александром Вучичем в конце августа в Брюсселе, в числе которых — соглашение о формировании в Косово сообщества муниципалитетов с большинством сербского населения. Движение «Самоопределение» заявило о намерении приложить все усилия для того, чтобы эти договорённости не были реализованы.

10 ноября Конституционный суд Косово приостановил действие соглашения о Сообществе сербских муниципалитетов после обращения президента Атифете Яхьяги, которая попросила провести оценку конституционности соглашения на фоне непрекращающихся протестов. Оппозиция, тем не менее, заявила, что будет продолжать свои действия вплоть до полной отмены договорённостей.

Как сообщало ИА REGNUM, автономный сербский край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств — членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — Россия и Китай. Отказались признать Косово также 5 из 28 стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры с албанскими властями Косово. Урегулирование отношений с Приштиной является одним из принципиальных условий вступления страны в Евросоюз. Статус кандидата в члены Сербия получила ещё в марте 2012 года, но официальные консультации по присоединению республики к ЕС ни по одному из пунктов переговорного досье до настоящего времени не открыты.