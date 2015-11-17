Лос-Анджелес, США, 19 августа, 2019, 08:30 — ИА Регнум. Команда eUnited заняла первое место в прошедшем в США чемпионате мира CoD World Championship 2019 года по известной игре Call of Duty и получила $800 тыс. Об этом 18 августа сообщил портал Screen Rant.

Издание отмечает, что решающий матч вышел весьма драматичным. В итоге киберспортсмены из 100 Thieves уступили своим противникам, затеяв второе место. Сообщается, что в этом году матчи в основном проходили на картах Black Ops 4 (на прошлогоднем чемпионате в основном использовались карты Call of Duty: WWII).

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Стоит отметить, что это уже второй выигрыш eUnited в текущем игровом сезоне, ранее команда одержала победу в плей-оффе Pro League. 100 Thieves также смогли выиграть несколько соревнований в игровом сезоне 2019 года.