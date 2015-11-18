Санкт-Петербург, 18 ноября, 2015, 10:55 — ИА Регнум. «Для нас очень важно, что взгляды были наконец-то обращены на Ленинградскую область. Важно, что все команды спрогнозировали именно самостоятельное развитие территорий. Это не отдельно спальные районы Петербурга — я это отметил», — так глава 47-го региона Александр Дрозденко оценил проекты развития шести территорий Ленинградской области, представленные на конкурсе — архитектурно-девелоперском форсайте «Новые города петербургской агломерации: экономическое, социальное, пространственное проектирование», передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Важно, что профессиональняе молодые люди, у которых еще не зашорен взгляд и нет каких-то ограничений, есть свое видение будущего областных поселений. Важно, что территории выбраны разные и по масштабам, и по экономике, и другим аспектам, и их роднит близость к Санкт-Петербургу. Были тревожные ожидания — как же их представят. Было интересно, привяжут ли они их к мегаполису или это будет более широкий взгляд», — сказал Александр Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что командам удалось уловить потенциал каждой территории и подойти к их развитию системно. По его словам, территории не изучены, сложны, но именно благодаря этому дают больше возможностей. «Нам важно посмотреть именно на потенциал территорий и для себя переоценить его видение. Для меня он должен быть высокотехнологичным, наукоемким, с современным сельским хозяйством в сторону технолигий. В целом Ленинградская область — регион, который должен быть немного другим, чем тот, каким мы его себе представляем. Директора крупных хозяйств мечтают о строительстве новых ферм по новым технологиям на тысячу голов с количеством работающих по 7−9 человек. Хотел бы, чтобы мы такую видели Ленинградскую область — Ленинградскую область будущего», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Также глава региона отметил, что команды выдвинули проекты, которые смотрят даже не на 5−10 лет вперёд, а намного дальше. «Команды заглянули достаточно далеко: в экономике, демографии и даже политическом развитии территории. Только за это им большой респект», — сказал он.

В рамках архитектурно-девелоперского форсайта 6 команд подготовили модели города-спутника Петербурга в правильном его понимании — территории, на которой эффективно решены не только инфраструктурные и архитектурные, но, прежде всего, экономические и социальные задачи.

Участники продемонстрировали модели городских поселений на шести территориях Ленобласти: Гатчинский муниципальный район, поселок имени Тельмана, поселок имени Свердлова, Оржицкое сельское поселение, Трубникоборское сельское поселение, участок шоссе между Красным селом и Гатчиной.

Форсайт в рамках проекта «Будущий Петербург» проводится уже в четвертый раз. В ходе эксперимента молодые архитекторы, социологи, экономисты и урбанисты собираются в команды и под руководством опытных кураторов формируют модели нового города или Ленинградской области, потенциал которой пока не раскрыт. В 2012 году организаторы избрали на эту роль участок набережной Обводного канала, в 2013 году — Канонерский остров, а в 2014 — Кожевенную линию Васильевского острова.