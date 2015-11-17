Москва, 17 ноября, 2015, 19:42 — ИА Регнум. 20 депутатов из 45 уже переехали из здания на Петровке в комплекс зданий городского парламента на Страстном бульваре, сообщил на пресс-конференции 17 ноября председатель Московский городской думы Алексей Шапошников. По его словам, переезд парламентариев должен завершиться до декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый зал заседаний Московской городской думы

По его словам, на весь комплекс работ по строительству и реставрации исторического комплекса зданий на Страстном бульваре было потрачено более 3 млрд рублей.

Также на базе Мосгордумы планируется создание музея парламентаризма. «Есть такие мысли о возможности участвовать в акции «Ночь в музее», когда мы сможем москвичам совершенно спокойно организовывать доступ и показывать этот музей», — пояснил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов ранее заявлял, что в вход в парк бывшей Екатерининской больницы сделают свободным для посетителей.

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