Рязань, 17 ноября, 2015, 17:56 — ИА Регнум. Торжественное открытие выставки из фондового собрания музея-заповедника С. А. Есенина «Есенинское Константиново» состоялось 17 ноября в Государственной думе РФ. Рязанскую делегацию на церемонии возглавил вице-губернатор Сергей Филимонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Рязанской области.

Ф. П. Семенихин. Возвращение Есенина на Родину

Выставка, посвященная 120-летию со дня рождения великого русского поэта, 50-летию со дня создания Государственного музея-заповедника С. А. Есенина и Году культуры в России, содержит материалы, рассказывающие о селе Константиново. В экспозицию вошли автографы рукописей поэта, книги, в том числе прижизненные издания, фотографии разных лет, вещи, которые были частью обстановки дома родителей Сергея Есенина, графические работы рязанских художников. На выставке также представлена схема объекта культурного наследия Достопримечательное место «Есенинская Русь».

В ходе церемонии открытия выставки председатель комитета по культуре Госдумы Станислав Говорухин отметил, что в Рязанской области много внимания уделяется развитию культуры. «Сергей Есенин — дорогое для всех имя. Он относится к блестящей плеяде поэтов начала 20-го века. Он был услышан всей Россией, это самый русский национальный поэт, он особенно нам дорог. В год юбилея Сергея Есенина эта выставка помогает нам еще раз вернуться к личности великого поэта, его стихам. Спасибо Рязанской области за это», — сказал Станислав Говорухин. В беседе с журналистами глава комитета по культуре Госдумы подчеркнул, что регионом проведена большая работа по созданию Достопримечательного места «Есенинская Русь». Ее необходимо продолжать с тем, чтобы сберечь родину поэта и его творческое наследие. По словам Станислава Говорухина, в российских регионах немало мест, связанных с именами великих земляков, и опыт Рязанской области может быть применен в деле их сохранения.

Первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко заявила: «Мы делаем все, чтобы поддержать музей-заповедник С. А. Есенина. И Рязанская область, и Константиновские места всегда были в зоне нашего особого внимания. Создание Достопримечательного места поможет Константинову жить полной жизнью, совершенствовать работу музея, в целом сохранять наше национальное достояние», — подчеркнула Елена Драпеко.

Собравшихся от имени губернатора Рязанской области приветствовал вице-губернатор Сергей Филимонов. Он проинформировал о работе по развитию туристической инфраструктуры в с. Константиново. «Музей-заповедник поэта активно развивается. Во въездной зоне завершается строительство фондохранилища, нового административного здания. Отреставрированы дома друзей Есениных — Минаковых и Дорожкиных, там будут организованы новые экспозиции», — подчеркнул Сергей Филимонов.

Он отметил, что в с. Константиново ежегодно приезжают около 400 тысяч туристов из России и из-за рубежа, их число постоянно растет. В год 120-летия поэта число посетивших родину поэта будет рекордным.

В рамках торжественного открытия выставки «Есенинское Константиново» была представлена литературно-музыкальная композиция, посвященная жизни и творчеству С. А. Есенина. Работа экспозиции в Государственной думе РФ продлится до 27 ноября.