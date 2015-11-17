Сыктывкар, 17 ноября, 2015, 17:50 — ИА Регнум. Арбитражным судом Республики Коми оглашена резолютивная часть решения по делу № А29−6927/2014 по заявлению ООО «Евразийская энергетическая компания» и ОАО «Коми энергосбытовая компания» к акционерному обществу «Шахта «Интауголь» о признании несостоятельным (банкротом).

Трещина

Согласно документу, опубликованному в «Картотеке арбитражных дел», процедуру наблюдения в отношении ОАО «Шахта «Интауголь» решено прекратить, признать ОАО «Шахту «Интауголь» несостоятельным (банкротом) и открыть процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

«Решение Арбитражного суда Республики Коми давно ожидаемо, оно определяет порядок работы шахты «Интауголь» в предстоящее полугодие. Это период структурирования долгов, выплат по кредитным обязательствам. В какой-то мере упрощается управление предприятием, в частности, ситуацией по выплате зарплаты, сбыту угля. У шахты есть долгосрочные стратегические контракты, которые она должна обеспечивать, прежде всего, с ПАО «ОГК-2». Банкротство в данном случае — это та мера, которая позволяет оздоровить предприятие, выйти на нового инвестора. Это вопрос властей Республики Коми, руководства шахты. Всё остальное будет носить штатный рабочий характер и не должно вызывать беспокойства. Для коллектива предприятия ничего не меняется», — отметил и.о. министра развития промышленности и транспорта Николай Герасимов.

Напомним, что ИА REGNUM неоднократно писало о накопившихся миллионных долгах предприятия. Неоднократно звучали заявления власти о том, что шахту необходимо сохранить, найти ответственных поставщиков. На предприятии также накопились долги по зарплате.