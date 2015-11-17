Тихвин, Ленинградская область, 17 ноября, 2015, 17:56 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил разработать систему взимания платы на региональных и муниципальных дорогах. По его словам, тяжелогруженые автомобили разрушают областные дороги, на ремонт которых приходится выделять значительные средства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ленобласти сегодня, 17 ноября, при разработке областной системы будет учитываться федеральный опыт.

Грузовой автомобиль начала XX века. 1921

С 15 ноября на всех федеральных трассах России запущена в эксплуатацию система взимания платы с грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн, получившая название «Платон». Средства, полученные в результате функционирования системы «Платон», будут аккумулироваться в федеральном дорожном фонде. Это позволит к 2019 году привести федеральные автотрассы в нормативное состояние.

Власти Ленинградской области также хотят ввести плату за проезд по региональным и муниципальным трассам для грузовиков с максимальной массой свыше 12 тонн. «С учетом решений, принятых на федеральном уровне, наша принципиальная позиция — также ввести плату в счет возмещения ущерба, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. Иначе мы не сохраним региональные дороги и не сможем их вовремя ремонтировать», — объяснил Александр Дрозденко.

Губернатор напомнил, что большинство дорог в регионе строилось еще по советскому ГОСТу, которым предусмотрена максимальная нагрузка на ось автомобиля не более пяти тонн. «Я знаю, что есть факты фиксации прохождения машин с грузом больше 200 тонн, что фактически разрушает дорогу. Мы вынуждены принимать меры», — сказал глава региона.

Он пояснил, что большинство жалоб населения на плохое состояние дорог относится к трассам, примыкающим к местам разработок нерудных ископаемых, крупным стройкам или местам, где ведутся лесозаготовительные работы.

По расчетам властей Ленобласти, введение сбора привлечет в бюджет региона более 3 млрд рублей, что составляет более трети регионального дорожного фонда 2015 года. Тем самым примерно на треть вырастет и протяженность отремонтированных дорог.

Добавим, что введение федерального сбора для большегрузов вызвало недовольство перевозчиков. В ряде регионов, включая Петербург, дальнобойщики устраивали акции протеста против взимания платы за проезд по федеральным трассам. Эксперты, в свою очередь, прогнозируют, что введенный сбор приведет к удорожанию товаров, перевозимых автотранспортом.

Протяжённость автодорожной сети области Ленинградской области— 22 515 км. По состоянию на 1 января 2014 года общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения составляет 9772,6 км. По оценке экспертов, состояние автомобильных дорог за последние годы ухудшилось и вызывает нарекания со стороны участников движения. Доля протяженности участков дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 1 января 2014 года составила 57,4%. В 2012 году после реконструкции введен в эксплуатацию участок автодороги «Лодейное поле-Вытегра».