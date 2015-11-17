Тула, 17 ноября, 2015, 16:50 — ИА Регнум. В 2015 году на социальную поддержку семей Тульской области выделено более 8,8 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

smol-news.ru Многодетные семьи

В настоящее время около 56 тысяч тульских семей являются получателями различных видов пособий. Объем средств бюджета области на социальную поддержку непосредственно семей с детьми в последние годы увеличился более чем в шесть раз. На эти цели из областного и федерального бюджетов в 2015 году предусмотрено более 8,8 млрд руб. Семьям с детьми предоставляется более 20 видов пособий, половина которых из бюджета области.

В регионе увеличены размеры пособий, введены новые выплаты для семей: на второго ребенка от полутора до трех лет семья получает две тысячи рублей, а студенческим семьям на ребенка с рождения до трех лет выплачивает четыре тысячи рублей.

Дополнительной помощью являются такие региональные меры социальной поддержки, как пособия: на несовершеннолетних детей в многодетных семьях — 1753,02 рубля ежемесячно, на третьего ребенка, рожденного после 31 декабря 2012 года, ежемесячно в размере прожиточного минимума на детей. Кроме того, с 2015 года при рождении второго и последующих детей на каждого ребенка выплачивается областное единовременное пособие в размере 10 тыс. 933,98 руб.

В Тульской области продолжает действовать областной материнский капитал в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей. Его размер составляет 58 тыс. 433,81 руб.

На данный момент число многодетных семей в регионе превысило девять тысяч. Их численность возросла более чем на 40%, рождаемость вторых и последующих детей увеличилась на 7%.

В целях повышения значимости многодетных семей в обществе введен в действие региональный механизм поддержки семей, воспитывающих пятерых и более детей. Законом Тульской области учрежден Почетный знак Тульской области «Материнская слава», который является высшей степенью признания Тульской областью заслуг многодетной матери в воспитании детей и ее роли в укреплении семьи. Почетным знаком награждаются не только многодетные, но и приемные матери. Сегодня награждены 443 многодетные и приемные матери. К празднованию 29 ноября Дня матери прибавится еще 11.

Кроме того, в Тульской области эффективно функционирует система по профилактике социального сиротства. С января 2013 года в системе социальной защиты населения Тульской области функционирует учреждение «Кризисный центр помощи женщинам». Специалистами учреждения разработана и реализуется программа комплексной поддержки несовершеннолетних беременных и юных матерей «Дочки-матери».

По итогам работы с семьями удалось нормализовать детско-родительские отношения 725 детей или более половины, находящихся на стационарном обслуживании в детских социозащитных учреждениях. Родительская ответственность в 2014 году возрождена для 77 детей, за 10 месяцев 2015 года — для 52 детей.

Принимаемые меры позволили увеличить число детей-сирот, устроенных в семьи. На 1 ноября этого года в государственном банке данных о детях состоят на учете 875 детей. В 2014 году и за 10 месяцев 2015 года число детей, состоящих в государственном банке данных, сократилось на 414 детей.

Активно свое развитие продолжает институт замещающей семьи. Всего их в области 542 приемных и 2175 опекунских, в которых воспитывается более 3,5 тысячи детей. С начала года усыновлены 154 ребенка-сироты. Как пояснили в облправительстве, в регионе значительно увеличены размеры региональных выплат: на усыновление ребенка — более 250 тысяч рублей, ребенка-инвалида — 502 тыс. 887,5, усыновление одновременно братьев и сестер — по 500 тыс. рублей. Также 10 тыс. 194,4 рубля составляет ежемесячное пособие на усыновленного ребенка, и 20 тыс. 404,25 рубля на ребенка-инвалида.

Также в регионе реализуется государственная программа «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области». В 2013—2014 годах обеспечены жилыми помещениями 542 человека. Предусмотрено предоставление для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2015—2016 годах около 800 квартир, в 2017—2018 годах по 250 квартир.

Кроме того, в области выстроена система организации отдыха и оздоровления детей, которая регулируется государственной программой Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области». В 2015 году из 134 тыс. 270 детей, проживающих на территории региона, отдохнули и получили оздоровление 96 тыс. 951 школьник, это на 2% больше, чем в 2014 году.

Так, в текущем году региональным правительством, предприятиями, спонсорами, родителями на отдых и оздоровление детей было направлено около 700 млн рублей. Дети отдохнули и укрепили свое здоровье в лагерях дневного и круглосуточного пребывания, палаточных лагерях и многодневных туристических походах, загородных и санаторных оздоровительных лагерях, в том числе в здравницах Краснодарского края и Республики Крым. В 2015 году юных туляков принимали 17 загородных оздоровительных лагерей и девять санаторных учреждений, расположенных на территории Тульской области, а также один детский санаторий системы здравоохранения «Иншинка». Основное внимание уделялось отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.