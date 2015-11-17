Москва, 17 ноября, 2015, 16:48 — ИА Регнум. В России индекс промышленного производства в январе-октябре 2015 года по сравнению с январем-октябрем 2014 года. составил 96,7% (сократилось на 3,3%), в октябре 2015 г. по сравнению с октябрем 2014 г. — 96,4% (снизилось на 3,6%), по сравнению с сентябрем 2015 г. — 105,2%.

А.Лобов. twentyyearsafter.su Руины промышленного предприятия. Россия

По данным Росстата, обрабатывающие сектора продолжают демонстрировать существенные темпы падения, по сравнению с сентябрем они несколько усилились — 5,9% против 5,4% (за 10 месяцев — падение на 5,3%).

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось в октябре на 3,6% после 2,6% в сентябре (за 10 месяцев — падение на 1%).

Добыча газа в октябре выросла на 7,6% после роста на 4,1% в сентябре (при этом за 10 месяцев — падение на 3,9%), добыча нефти — на 0,5% (за 10 месяцев — рост на 1,3%), угля — на 6% (рост на 5,5%).

Производство электроэнергии в России в октябре 2015 года снизилось на 0,6% (за 10 месяцев рост на 0,8%), теплоэнергии — упало на 6,8% (снижение на 4,1%).