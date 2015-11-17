Ярославль, 17 ноября, 2015, 16:03 — ИА Регнум. В Ярославле продолжается обсуждение судьбы пяти из тринадцати муниципальных бань, принадлежащих МУП «Волна». Как уже сообщало ИА REGNUM, мэрия планирует их продать, чтобы сократить убытки муниципального предприятия и пополнить бюджет.

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«Конечно, мы должны исполнять свою социальную функцию, связанную с помывкой, но не в таком количестве. Ситуация на сегодняшний день складывается так, что большая часть этих бань несет не социальную, а скорее досуговую нагрузку. А досуговыми вещами, по мнению депутатов, должен заниматься частный бизнес. Поэтому мы готовы продать пять бань и оставить восемь, максимально приближенных к частному сектору — там, где в этих объектах есть необходимость», — считает председатель постоянной комиссии по собственности, председатель фракции «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля Александр Черепанин.

По словам Александра Черепанина, проблема перетекает из года в год: предприятие убыточное, дотационное. Субсидии для МУП «Волна» ежегодно составляют порядка 50 миллионов рублей, и так больше продолжаться не может.

«Сейчас появилось много частных бань, которые предоставляют ту же услугу, что и муниципальные, за меньшие деньги. А мы должны обеспечить страховые выплаты по зарплатам, имеем другие накладные расходы, которые нельзя сократить в той системе, в которой мы сейчас находимся. В то время как частный бизнес может варьировать по налогам», — добавил депутат.