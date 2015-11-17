Пасадена, США, 17 ноября, 2015, 15:57 — ИА Регнум. Забор проб грунта марсоходом Curiosity в области «дюн Багнольда» на красной планете произойдёт на следующей неделе. Марсоход должен получить образцы, которые смогут помочь составить картину формирования рельефа планеты, в том числе и движущихся тёмных дюн, сообщает пресс-служба NASA.

nasa.gov Дюны. Марс. Снимок Curiosity

О важности исследования «дюн Багнольда» сообщила научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA города Пасадена (США) Бетани Эльман.

«Исследования этих дюн не только поведают нам о том, как дюны сегодня возникают и двигаются на поверхности Марса, но и расскажут о том, как их материя спрессовывалась в прошлом в песчаник, из которого состоят многие породы Марса», — сказала она.

Напомним, что Марсоход Curiosity производит на Марсе бурение песчаника с целью получения образцов марсианских почв. Запуск Curiosity к Марсу состоялся 26 ноября 2011 года.

Читайте также: NASA опубликовало селфи, сделанные марсоходом в кратере Гейл