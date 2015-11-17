Чебоксары, 17 ноября, 2015, 15:52 — ИА Регнум. В Чувашии будут судить 61-летнего жителя Красночетайского района, которого обвиняют в мошенничестве при получении жилищной ветеранской выплаты. Следствие считает, что он воспользовался статусом своей матери как вдовы ветерана Великой Отечественной войны и подделал заключение об износе дома, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

ИА REGNUM За четыре года в Чувашии сносу подлежат 853 аварийных домов

По версии следствия, в апреле 2013 года в селе Красные Четаи обвиняемый представил в межведомственную районную комиссию фиктивное заключение о 70-процентном физическом износе дома своей матери, которая является вдовой фронтовика. Введённые в заблуждение члены комиссии признали дом непригодным для проживания, предоставив матери обвиняемого право на получение мер социальной поддержки в виде 1 млн рублей единовременной выплаты.

«В целях придания видимости целевого использования средств злоумышленник обеспечил фиктивную покупку квартиры для матери у своего сына — ее внука, а полученными средствами распорядился по своему усмотрению», — сказал Олег Дмитриев.

По данным следствия, на полученные деньги злоумышленник сделал ремонт в своем доме, отремонтировал комнату для своей матери, которая постоянно проживает у него, помог одному из сыновей в строительстве дома, а также потратил на другие цели.

Мужчину обвиняют в мошенничестве при получении выплат и отмывании средств, приобретённых в результате совершения преступления. По ходатайству следователя судом наложен арест на два автомобиля обвиняемого (Mazda 3, 2008 года выпуска, и Renault, 2014 года выпуска) общей стоимостью около 1 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным Минфина Чувашии, в этом году на обеспечение жильем ветеранов войны выделено 213 млн рублей. Напомним, в 2013—2017 годах в Чувашии сносу подлежат 853 аварийных многоквартирных дома площадью более 171,7 тыс. кв. м, в которых проживает 13,2 тыс. человек (или 4925 семьи). На это потребуется свыше 5 млрд рублей.

Читайте также: Суд встал на сторону фронтовиков в Чувашии, проживающих в старом доме