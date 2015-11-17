Пермь, 17 ноября, 2015, 15:29 — ИА Регнум. Руководство РЖД рассматривает вопрос либо о прекращении скоростного сообщения между городами Пермью и Екатеринбургом с 1 января 2016 года, либо об обращении к краевым властям о субсидировании перевозок пассажиров на данном маршруте. Об этом сегодня, 17 ноября, на заседании инфраструктурного комитета Заксобрания заявил министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев, — сообщает издание «Коммерсантъ».

permtrans.ru Скоростной поезд «Пермь-Екатеринбург»

По словам Закиева, загруженность маршрута не вышла на планируемые ранее РЖД 70%. «Как говорят в компании, они смогут содержать этот маршрут за счет собственных средств до 1 января 2016 года, дальше либо его отменят, либо обратятся за бюджетной субсидией. Но у края нет возможности субсидировать этот маршрут, так как он, на наш взгляд, не является социально значимым», — отметил министр.

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Отметим, что сегодня краевое правительство направляет на субсидирование пригородных пассажироперевозок порядка 300 млн рублей в год. Дотируются те направления, куда добраться можно только на железнодорожном транспорте. «Екатеринбург к этой категории не относится», — отметил глава Минтранса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дочернее предприятие РЖД — ОАО «Пермская пригородная компания» возобновило перевозку пассажиров по маршруту Пермь — Екатеринбург в начале октября. Поезд состоит из вагонов трех классов комфортности. В зависимости от этого цена билета составляет от 601 руб. до 1150 руб. за поездку в один конец.

Напомним, что 9 февраля 2015 года поезд от Перми до Екатеринбурга был отменен из-за нерентабельности. При возвращении маршрута произведенные экономические расчеты показали, что поезд может быть безубыточным.