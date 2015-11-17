Ереван, 17 ноября, 2015, 14:48 — ИА Регнум. На днях по инициативе нескольких депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) был представлен доклад под названием «Рост насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана». Принятие доклада является очередным шагом в расшатывании репутации данной организации.

Официальный сайт ПАСЕ На заседании ПАСЕ

Текущий доклад в Ереване склонны рассматривать в рамках логики доклада европейской организации «Инициатива европейской стабильности» (European Stability Initiative) «Икорная дипломатия: как Азербайджан заставил замолчать Совет Европы». В последнем европейские эксперты ссылаются на высказывание высокопоставленного азербайджанского политика, согласно которому, в ПАСЕ есть много депутатов, которые после приветствия сразу задают вопрос: «А где икра?». «Политика Азербайджана, которую сами азербайджанские официальные лица называют «икорной дипломатией», началась в 2001 году, после присоединения Азербайджана к Совету Европы. Она активизировалась после того, как Ильхам Алиев стал президентом Азербайджана в 2003 году. А после завершения строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан «икорная дипломатия» достигла своего пика.

Что касается личности автора доклада Роберта Уолтера, то его деятельность и лоббинг в пользу Азербайджана общеизвестны, поэтому его назначение само по себе является нарушением кодекса докладчиков ПАСЕ. Уолтер, по сообщениям британских СМИ, входил в состав так называемой группы «Консервативных друзей Азербайджана». Уолтер недавно получил турецкое гражданство, и него и его жены-турчанки имеются экономические интересы в Азербайджане. В его адрес на высоком уровне постоянно звучит благодарность со стороны Баку. Комментарии тут излишни.

Общеизвестный факт — до своего назначения докладчиком Уолтер является «послом» Азербайджана в ПАСЕ. Он в 2013 году возглавлял наблюдательскую миссию ПАСЕ на президентских выборах в Азербайджане, которые были оценены им как «прозрачные и справедливые». При этом мировое сообщество охарактеризовало выборы в Азербайджане как «не соответствующие международным стандартам». После выборов Freedom House заявила, что в ходе выборов в Азербайджане имели место массовые фальсификации, ограничения свободы слова и собраний, а также политические репрессии.

Возвращаясь собственно к докладу, следует отметить, что он очевидным образом носит односторонний характер, поскольку при его составлении британский парламентарий ограничился лишь двумя визитами в Азербайджан, без посещения Армении и Нагорного Карабаха. Посетить Нагорный Карабах не удалось по той причине, что докладчик выразил желание посетить Карабах, когда доклад был по сути уже готов, и его название не было и не могло быть приемлемым для карабахской стороны. Между тем, официальный Степанакерт до этого несколько раз заявлял, что готов к сотрудничеству при составлении любого доклада, однако процесс должен быть «разумным и объективным».

В добавок к этому срок депутатского мандата Уолтера истекал 7-го ноября 2015-го года, и для того, чтобы Уолтер успел сделать свою «работу» и спокойно уйти в отставку, доклад был быстро состряпан и выставлен на голосование 4-го ноября. Этот факт делает доклад неприемлемым в том смысле, что Уолтер представляет такой проблематичный доклад, заранее зная, что он больше не будет депутатом и таким образом будет избавлен от дачи объяснений в связи с многочисленными ложными и спорными формулировками доклада. Это можно считать безответственным шагом со стороны ПАСЕ, поскольку в каком-то смысле понять Уолтера и подобных ему — можно: они получают надбавки к пенсии от Азербайджана, чтобы уйти на «заслуженный отдых». Этот вопрос остается открытым.

Кроме прочего доклад можно считать вредительством усилиям Минской группы ОБСЕ, поскольку содержание и язык этого доклада противоречат предложениям и формулировкам Минской группы. Очевидно, что подобные доклады лишь еще больше обостряют ситуацию, а также создают дополнительные препятствия в переговорном процессе.

Примечательно, что однозначно против этого доклада на разных уровнях высказались все страны-сопредседатели Минской группы. Так, Сергей Лавров в ходе своего недавнего визита в Армению подчеркнул: «Мы — Россия, Соединенные Штаты и Франция — твердо против того, чтобы тему нагорно-карабахского урегулирования вместо последовательного, делового, терпеливого диалога, пытались выносить на различные международные площадки, которые урегулированием не занимаются, и по крайней мере никто им такого поручения от имени международного сообщества не давал».

В том же ключе высказался и американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик, подчеркнув: «ПАСЕ и другие международные организации перед тем, как обнародовать доклад или резолюцию по карабахскому конфликту, должны консультироваться с сопредседателями МГ ОБСЕ». Чуть позднее с заявлением выступили и сопредседатели МГ ОБСЕ, отметив, что «минский формат принимается всеми сторонами и пользуется полной поддержкой всех стран-членов ОБСЕ, и, учитывая чувствительность переговоров, попытки изменить формат или создать параллельные механизмы могут нанести ущерб переговорному процессу и препятствуют прогрессу в деле урегулирования».

ПАСЕ, если ей небезразличен свой авторитет на постсоветском пространстве, следует принять серьезные меры для самоочищения от проникшей в ее структуры коррупции. В противном случае, ее авторитет будет все больше и больше ставиться под сомнение.

По некоторым данным, в настоящее время армянский МИД работает над смягчением текста доклада и изменению его названия до январской сессии ПАСЕ, в ходе которой состоится голосование по документу. На худой конец в случае принятия доклада армянская сторона намерена бойкотировать зимнюю сессию ассамблеи.