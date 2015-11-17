Барнаул, 17 ноября, 2015, 14:24 — ИА Регнум. Специалисты Алтайкрайстата начали подготовку к сплошному статистическому обследованию субъектов малого и среднего предпринимательства. Как пояснили сегодня в пресс-службе ведомства, обследование это повсеместно стартует с января 2016 года, а сейчас начат обход адресов массовой регистрации предпринимателей — бизнес-центры, рынки, торговые центры.

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В ходе обхода будут уточнены фактические адреса респондентов, и руководители малых предприятий и индивидуальные предприниматели получат требуемые к заполнению формы отчетности.

«Планируется обследовать порядка 55,5 тысячи индивидуальных предпринимателей и более 35 тысяч малых предприятий. Это будет уже второе сплошное наблюдение за малым и средним бизнесом», — отметила заместитель руководителя Алтайкрайстата Ирина Супонина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первое сплошное наблюдение проводилось в 2010 году. Тогда в Алтайском крае обследованию подлежало 95,6 тыс. хозяйствующих субъектов (малых, включая микропредприятия, индивидуальных предпринимателей). Отчеты были получены от 88 тысяч субъектов малого предпринимательства, из них 26,7 тысячи юридических лиц и 61,3 тысячи индивидуальных предпринимателей. Из числа представивших отчет более 63 тысяч респондентов осуществляли экономическую деятельность, остальные по каким-либо причинам приостановили свою деятельность без проведения официальной процедуры ликвидации.

«Таким образом, по итогам сплошного наблюдения 2010 года Алтайский край занимал первое место в Сибирском федеральном округе по количеству фактически осуществляющих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом по количеству занятых и выручке — 4-е место, по объему инвестиций — 3-е, по стоимости основных фондов — 3-е. По размеру бизнеса наши субъекты малого предпринимательства мельче, чем в среднем по СФО — по размеру выручки на 1 малое предприятие Алтайский край занимает 7-е место, на 1 предпринимателя — 9-е место среди 12 регионов», — напомнили в Алтайкрайстате.

«Понятно, что с того времени данные устарели: появились новые предприятия, направления и сферы бизнеса, происходит реорганизация, многие предприятия уже не действуют. Для понимания полной картины положения дел и проводится сплошное наблюдение», — пояснили в пресс-службе Алтайкрайстата.

Во второй половине декабря 2015 года статистиками будут разосланы бланки форм сплошного наблюдения тем предпринимателям, которых не обошли сотрудники статистики на предварительном этапе. Предварительные итоги сплошного наблюдения будут доступны уже в декабре 2016 года. Окончательные итоги исследования будут подведены и опубликованы до 1 июля 2017 года.