Ульяновск, 17 ноября, 2015, 14:15 — ИА Регнум. Решение вопросов демографической политики носит в Ульяновской области комплексный и системный характер. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, об этом губернатор Сергей Морозов заявил, выступая на форуме «Социальная политика как ключевой фактор экономического роста», который проходит 16−17 ноября в Москве.

Пабло Пикассо. Семья Солер. 1903

«То, что нам нужна новая социальная политика, стало уже общим постулатом. Определены её основы — оставаясь социальным государством, мы должны руководствоваться принципами нуждаемости, адресности, эффективности, социальной солидарности. Но говоря о социальной политике, нельзя не упомянуть демографическую. В майских указах президент поставил перед нами четкие задачи по сбережению здоровья населения, увеличению продолжительности жизни, повышению рождаемости», — заявил Морозов, выступая на форуме.

«В Ульяновской области мы стараемся подходить к решению всех этих вопросов комплексно и системно. Создаем все условия для того, чтобы у нас рождалось как можно больше ребятишек, чтобы они росли здоровыми и крепкими, а родители имели и желание, и возможность заниматься их физическим и интеллектуальным развитием, — сообщил губернатор. — В частности, в регионе введён социальный демографический контракт как форма распоряжения именным капиталом «Семья», позволяющим возложить на родителей обязательства по достойному воспитанию детей и обеспечению их благополучия».

В ходе форума генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко дал высокую оценку эффективность демографической политики, проводимой в регионе. Он отметил, что мероприятия, реализуемые в Ульяновской области, способствуют росту рождаемости.

«И это, без сомнения, заслуга главы региона, который так неравнодушно относится к материнству. Репродуктивное здоровье является важнейшим фактором, который формирует благоприятную демографическую перспективу региона. От его состояния зависит не только уровень рождаемости, но и жизнеспособность будущих поколений. Под эгидой Сергея Морозова реализуется огромный комплекс мер, направленный на пропаганду здорового образа жизни, сопровождение беременных женщин, поддержку семей», — отметил Рыбальченко.

Кроме того, в ходе круглого стола «Демографическое развитие и экономический рост: окно возможностей и антикризисные инструменты» первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Светлана Опенышева рассказала о проводимых в регионе мероприятиях, направленных на сохранение репродуктивного здоровья женщин, профилактику и снижение количества абортов, отказов от новорожденных.

Этой же тематике будет посвящена межрегиональная научно-практическая конференция, которая пройдет в Ульяновской области 18 ноября. В обсуждении проблем ы отказов от новорождённых примут участие эксперты из Пермской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей и Чувашии.

По словам главы ульяновского Минздрава Павла Дегтяря, губернатор поручил взять на особый контроль вопросы предупреждения отказов от новорожденных. В рамках этой работы на базе детской областной больницы уже год работает специально созданный отдел медико-социальной помощи. Также при Минздраве действует Координационный совет по профилактике отказов и оказанию помощи беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«За девять месяцев общими усилиями нам удалось предотвратить 23 отказа от малышей», — сообщил Дегтярь.

«Кроме профилактики отказов от новорожденных специалисты отдела медико-социальной помощи Ульяновской области занимаются вопросами организации сопровождения беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также всеми аспектами профилактики абортов. Женщинам оказывают помощь медицинский психолог, юрист, соцработник, причем как во время беременности, так и после рождения ребенка», — добавила начальник отдела медико-социальной помощи Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева Лариса Платонова.

По ее словам, в перспективе с открытием в 2016 году федерального перинатального центра на базе областной детской клинической больницы деятельность отдела будет дополнена вопросами сопровождения семей, в которых у малышей диагностирована перинатальная патология.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на сегодняшний день в Ульяновcкой области реализуется масштабный комплекс мер поддержки семей с детьми. Среди этих мер предоставление денежных выплат на дополнительное питание беременным женщинам и кормящим матерям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пособия студенческим и многодетным семьям. Родители, у которых в результате многоплодных родов появилось на свет двое или трое детей, получают единовременную выплату на покупку жилья.

Всего в регионе за девять месяцев этого года выдано 243 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья или погашение кредита при рождении четвёртого и последующих детей. Кроме того, за этот период выдано 3519 сертификатов на именной капитал «Семья».