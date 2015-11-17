Москва, 17 ноября, 2015, 14:08 — ИА Регнум. В промышленности России наметился разворот негативного тренда. Спрос и производство растут, предприниматели стали оптимистичнее смотреть в будущее. Причина тому — госинвестиции и возобновление доступа к иностранному капиталу. Таковы результаты мониторинга делового климата в промышленности, который провели эксперты Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики в октябре 2015 года.

www.opec.ru Динамика индекса предпринимательской уверенности в целом по промышленности и укрупненным видам деятельности

В октябре индекс предпринимательской уверенности в промышленности после семимесячного застоя вырос на 1% до (-6%), что может означать начало разворота негативного тренда в отрасли.

Большинство ключевых показателей, отражающих положение дел на предприятиях, улучшилось. Вырос спрос, увеличились объемы производства и загрузка производственных мощностей. Руководители компаний стали с оптимизмом смотреть в будущее. Таковы основные результаты анализа финансово-экономической деятельности 3,5 тысячи крупных и средних промышленных предприятий.

Так, в октябре 19% респондентов сообщили о росте объемов производства на своих предприятиях, 16% рассказали об улучшении спросовой ситуации. Это наибольшая доля за последние 9 месяцев. Средняя загрузка производственных мощностей в октябре составила 62%, что оказалось на 2% выше сентябрьских показателей.

Позитивную динамику продемонстрировали все укрупненные отрасли промышленности. В частности, ИПУ в добывающей промышленности вырос на 2%, то есть до — 3%. Распределительные виды деятельности, включая электроэнергетику, сохранили суммарное значение ИПУ на уровне предыдущего месяца (-7%). ИПУ в обрабатывающей промышленности улучшился на 1%, достигнув значения — 7%.

«Учитывая высокую степень консервативности данного индикатора, когда рост или снижение ИПУ даже на 1% зависит от достаточно заметных изменений делового климата в отрасли, октябрьские результаты можно оценить как весьма позитивные», — подчеркивается в мониторинге.

Оживление делового климата экономисты ИСИЭЗ связывают с антикризисным фондированием крупных отраслеобразующих промышленных предприятий и с рядом других факторов, а именно, стабилизацией нефтяных цен и курса рубля, адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям, возможностью возобновления валютных займов и рефинансирования внешних долгов.

Лучше всего в октябре дела обстояли у производителей пищевой и химической продукции, а также у примкнувших к ним в последнее время представителей кожевенного производства, что связано с активизацией процесса импортозамещения.

В группе явных аутсайдеров оказались предприятия по производству строительных материалов, что напрямую коррелирует с негативной ситуацией в строительной отрасли, где наблюдается затяжной спад. Для строительства это достаточно типичная ситуация в период экономических кризисов, объяснили эксперты. Из-за падения инвестиционного и потребительского спроса у подрядчиков резко сокращаются объемы строительно-монтажных работ. В результате страдают не только строители, но и производители материалов.

В целом же прогнозы руководителей промышленных предприятий на ближайшие 3−4 месяца относительно ключевых показателей деятельности «производство-спрос» — самые лучшие за последние 9 месяцев.

По мнению экспертов ВШЭ, в определенной степени произошла адаптация предпринимательского сообщества к новым реалиям, связанным с курсом рубля, инфляционной составляющей, трудностями с получением кредитных ресурсов, ограничениями по поставкам импортного оборудования. В связи с действиями монетарных властей, а также падением инвестиционного и потребительского спроса замедляется рост инфляции издержек. В некоторых отраслях промышленности появляются первые признаки импортозамещения.