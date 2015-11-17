Сочи, Краснодарский край, 17 ноября, 2015, 14:02 — ИА Регнум. В Сочи улицы города украсят новые скульптурные композиции. Одна из них появится в районе Центрального рынка. Там будет установлена харизматичная скульптура сочинской торговки. Колоритная женщина будет предлагать прохожим знаменитую сочинскую чурчхелу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской мэрии 17 ноября.

park-riviera.ru Лавочка влюбленных в парке «Ривьера» в Сочи

Как добавила заместитель главы Сочи Ирина Романец, композиция будет украшена сочинскими дарами, тем, что, как правило, продается на местных рынках. Власти уверены, что это памятник будет активным объектом притяжения гостей и жителей города.

А на территории Музея истории будет установлен бюст командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 756-го стрелкового полка 150-й Идрицкой ордена Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, старшего сержанта Ильи Яковлевича Сьянова. После войны он проживал в Сочи.

«В год 70-летия Великой Победы этот памятник особенно актуален. Именно Сьянов был руководителем той роты, которая водрузила на Рейхстаге знамя Победы», — подчеркнула Ирина Романец.

Еще один бюст будет установлен на кипарисовой аллее на Курортном проспекте в районе морпорта. Здесь из гранита под бронзу увековечат память о великом русском царе Александре II. Расположится бюст на постаменте из красного гранита. Монумент откроют в рамках проекта «Аллея Российской Славы». Эту скульптурную композицию городу подарил Российский правовой университет, который в этом году открыл на курорте свой филиал.

Ирина Романец пояснила, что причин для того чтобы установить этот памятник именно в Сочи несколько. Одна из них — во время правления Александра II была окончена долголетняя изнурительная 47-летняя Кавказская война. Именно в 1864 году Александр II одержал победу и закончил эту войну. И собственно с 1864 года начнется активное освоение Черноморского побережья Кавказа.

«Вторая причина, которая имеет отношение к нашей великой российской истории, это то, что во время правления Александра II было прекращено крепостное право — это 1861 год», — добавила заместитель главы Сочи.

Добавим, что Сочи, как и многие города, богат на памятники. Есть среди них и достаточно необычные и оригинальные. Такие как, например, памятник «Конь в пальто». Композиция воплощает героя известной иронической присказки. Металлический конь в дорогом пальто английского края, с трубкой и заздравной чащей удобно расположился на скамейке в центре города-курорта. Его создатель — Акоп Халафян. Еще одна его скульптура — «Лавочка влюбленных» — установлена в парке «Ривьера». Посидеть на металлической конструкции, сваренной из ста изящных кованых сердец, может любой желающий. А для тех, кто поссорился, в этом же парке есть и «Скамья примирения», поверхность которой образует углубление в середине, куда поневоле соскальзывают присевшие на скамью люди. В такой ситуации, хочешь-не хочешь, а мириться придётся.