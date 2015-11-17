Нижний Новгород, 17 ноября, 2015, 13:55 — ИА Регнум. Дочь Героя Советского Союза, маршала артиллерии Василия Казакова Тамара Казакова требует от администрации Нижнего Новгорода прекратить строительство закусочной KFC на территории сквера, носящего имя ее отца. Свои требования женщина высказала в открытом письме на имя и.о. главы администрации Андрея Черткова, опубликованном на портале «Новый Нижний».

Гюстав Доре. Христос выгоняет торговцев из храма. Фрагмент гравюры. 1885

«Прошу Вас срочно вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг строительства ресторана быстрого питания KFC на территории сквера им. маршала Казакова — моего отца. Ко мне обратились за помощью жители двух районов — Московского и Сормовского, где расположен сквер. В этом конкретном месте, на перекрестке Московского и Сормовского шоссе, в нескольких метрах находится более десяти ресторанов и кафе, а также крупный торговый центр с массой точек общественного питания», — отмечает Казакова.

По ее словам, обращения жителей района с их протестами против строительства очередного ресторана проигнорированы чиновниками района в связи с выданными ими же разрешениями: «Кто конкретно выдал эти разрешения? Почему в большом и красивом городе Нижнем Новгороде так и не найдено место, где имя моего отца не будет подвергаться унижению и оплевыванию? (предыдущий ресторан на этом месте был постоянной причиной мусора, грязи, пьяных криков и разборок, о чем неоднократно сигнализировали жители двух районов). Здесь нет места для описания подвигов моего отца и его заслуг перед Родиной — это описано во всех энциклопедиях. Единственное, что необходимо упомянуть — это единственный полководец Великой Отечественной войны — ваш земляк. Маршал, Герой Советского Союза. Что еще нужно для того, чтобы районные чиновники прекратили издеваться над его именем???»

«Улица маршала Казакова в Нижнем — это позорище, помойка. Объясните мне пожалуйста, почему имя моего отца на протяжении многих лет избрано чиновниками Нижнего Новгорода для полной дискредитации имени Героя, для демонстрации полного неуважения к памяти о войне, пишет Казакова. — На чем, на каких примерах вы собираетесь воспитывать новые поколения россиян? На фастфуде и на том, как можно плевать на памятники героев?»

В своем письме дочь маршала отмечает, что Константин Рокоссовский, большой друг и боевой соратник ее отца по четырем фронтам, удостоен памятника в Нижнем Новгороде, хотя никогда даже не приезжал туда: «Василий Иванович Казаков не только в течение многих лет целенаправленно сотрудничал с администрацией города Горького и как депутат Верховного Совета СССР и как прославленный военачальник, и как командующий артиллерией Советской Армии, и как главнокомандующий военно-спортивной игрой «Зарница» — до сегодняшнего дня не удостоен памятника в столице Нижегородской области».

В случае, если строительство ресторана на территории сквера не будет отменено, Тамара Казакова намерена обратиться за защитой к президенту РФ Владимиру Путину, с которым ежегодно встречается на приеме в Кремле: «Я буду добиваться того, чтобы имя маршала Казакова Василия Ивановича убрали со всех точек города Нижний Новгород, так как город показал не только свое неуважение к памяти героя, но и свое полное социальное-политическое убожество».