Волгоград, 17 ноября, 2015, 13:53 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Boeing-737, летевший рейсом Москва-Ашхабад, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за разгерметизации салона, сообщает НТВ.

Цитата из к/ф «Турбулентность». реж Роберт Батлер . 1997. США Кадр из фильма Турбулентность.jpg

По предварительным данным, экипаж лайнера «Туркменских авиалиний» принял решение об аварийной посадке после того, как в кабине пилотов сработал индикатор о разгерметизации.

На борту самолета находилось 50 пассажиров. Пресс-секретарь аэропорта Волгограда Татьяна Фомичевова сообщила, что пострадавших при посадке самолета нет.