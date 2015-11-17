Ярославль, 17 ноября, 2015, 13:44 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Ярославские дальнобойщики протестуют против платы за проезд по дорогам

Около 100 ярославских предпринимателей, занимающихся грузовыми перевозками, и водителей-дальнобойщиков собрались сегодня около Ярославской областной думы. Они протестовали против введения с 15 ноября платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным дорогам грузовиками массой свыше 12 тонн. Митинг проходил в форме встречи с депутатами областной думы. Предприниматели и дальнобойщики говорили о том, что сборы приведут к росту цен на товары и услуги и ударят по малому и среднему бизнесу на рынке грузоперевозок.

«Все ведет к тому, чтобы вытеснить мелких перевозчиков с рынка грузоперевозок. Это все делается в пользу монополистов и олигархов, таких как «Деловые линии», «Магнит». Они и так демпингуют, делая нашу работу нерентабельной. А когда рынок монополизируется, они поднимут цены. У нас, небольших перевозчиков, прибыль небольшая. А сегодня в новой системе мы должны авансом заплатить за проезд по дорогам, еще ничего не заработав. Мы понимаем, что платить, скорее всего, придется. Но нельзя все время увеличивать нагрузку на бизнес. Пусть хотя бы тогда отменят транспортный налог», — рассказал ИА REGNUM предприниматель Сергей Виноградов.

Ярославские перевозчики обеспокоены и работой системы «Платон». По их мнению, в системе будут возникать ошибки и сбои, что приведет к перебоям в снабжении товарами. Перевозчики решили обратить с письмами к президенту Владимиру Путину, губернатору Сергею Ястребову, в Госдуму РФ, Совет Федерации и Правительство с просьбой отложить взимание платы на 2 года — до 1 ноября 2017 года. Председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев, проводивший встречу, предложил подготовить аналогичное обращение от регионального заксобрания.

«В Госдуму России сейчас внесен законопроект о том, чтобы отсрочить введение в действие сбора платы за проезд. Предприниматели и водители Ярославской области говорят о том же. Я подготовил проект обращения от Ярославской областной думы, которое будет рассмотрено на ближайшем заседании и в случае принятие направлено в федеральную думу», — пояснил Александр Воробьев.