Париж просит поддержки у ЕС в борьбе с ИГ
Париж, 17 ноября, 2015, 13:44 — ИА Регнум. После терактов в Париже Франция обратилась к странам Евросоюза за помощью в военных операциях за границей. Об этом сообщает Agence France Presse со ссылкой на источник в окружении министра обороны Жан-Ива Ле Дриана.
По данным источника, министр обороны Франции попросил руководство ведущих стран Европы «увеличить военное участие Брюсселя» на некоторых военных театрах за рубежом.
Кроме того, Ле Дриан призвал поддержать Париж в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии и Ираке.
«Франция теперь не будет одинока в своей борьбе за границей», — цитирует Дриана источник.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. По последним данным, в результате взрывов, обстрелов и захвата заложников погибли 129 человек, еще около 350 получили ранения. Ответственность за теракты взяли на себя боевики группировки ИГ.