Париж, 17 ноября, 2015, 13:44 — ИА Регнум. После терактов в Париже Франция обратилась к странам Евросоюза за помощью в военных операциях за границей. Об этом сообщает Agence France Presse со ссылкой на источник в окружении министра обороны Жан-Ива Ле Дриана.

Жан-Леон Жером. Бонапарт в Египте. 1863 год

По данным источника, министр обороны Франции попросил руководство ведущих стран Европы «увеличить военное участие Брюсселя» на некоторых военных театрах за рубежом.

Кроме того, Ле Дриан призвал поддержать Париж в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии и Ираке.

«Франция теперь не будет одинока в своей борьбе за границей», — цитирует Дриана источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. По последним данным, в результате взрывов, обстрелов и захвата заложников погибли 129 человек, еще около 350 получили ранения. Ответственность за теракты взяли на себя боевики группировки ИГ.