Грозный, 17 ноября, 2015, 13:36 — ИА Регнум. Об одной из главных достопримечательностей Грозного — мечети «Сердце Чечни» теперь узнают и в Центральной Африке. В Габоне появились памятные монеты с изображением мечети имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Номинал памятных монет — 1000 и 5000 франков, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

Портал главы и правительства ЧР Мечеть «Сердце Чечни» на монетах Габона

По за­ка­зу Га­бон­ской Рес­пуб­ли­ки отчеканил серию из четырех па­мят­ных мо­не­т Мос­ко­в­ский де­не­ж­ный двор. Авер­сы двух тысячефранковых монет оди­на­ко­вые: на фо­не ча­сти ку­по­ла ме­че­ти от­шта­м­по­ва­но на­з­ва­ние стра­ны-­эми­тен­та — «REРUBLIQUE GABONAISE», но­ми­нал — «1000 FRANCS CFA», год — «2015». Ре­вер­сы отоб­ра­жа­ют вид на ме­четь с раз­ных сто­рон. На за­д­нем пла­не од­ной монеты вы­гра­ви­ро­ва­ны эле­мен­ты внут­рен­ней рос­пи­си ви­зу­аль­но­го си­м­во­ла Рос­сии, фон дру­гой — часть ин­те­рье­ра. По ребру монеты идет надпись: «МЕЧЕТЬ «СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ» име­ни АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА». На обеих монетах, кроме изображения мечети, отчеканен портрет пе­р­во­го пре­зи­ден­та Чечни.

Номинал еще двух монет составляет 5000 франков. Одна из них изготовлена также из серебра, другая — из золота 999 пробы. На них изображены галереи и виды мечети. В центре одной из них выполнено изображение развернутого Корана.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в России отчеканена и поступила в обращение монета номиналом 10 рублей, посвященная городу Грозный. На ней изображен рельефный герб города Грозный, и посвящена она присвоению в нынешнем году столице Чечни звания «Город воинской славы».

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