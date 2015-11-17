Изображение мечети «Сердце Чечни» отчеканили на монетах Габона
Грозный, 17 ноября, 2015, 13:36 — ИА Регнум. Об одной из главных достопримечательностей Грозного — мечети «Сердце Чечни» теперь узнают и в Центральной Африке. В Габоне появились памятные монеты с изображением мечети имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Номинал памятных монет — 1000 и 5000 франков, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.
По заказу Габонской Республики отчеканил серию из четырех памятных монет Московский денежный двор. Аверсы двух тысячефранковых монет одинаковые: на фоне части купола мечети отштамповано название страны-эмитента — «REРUBLIQUE GABONAISE», номинал — «1000 FRANCS CFA», год — «2015». Реверсы отображают вид на мечеть с разных сторон. На заднем плане одной монеты выгравированы элементы внутренней росписи визуального символа России, фон другой — часть интерьера. По ребру монеты идет надпись: «МЕЧЕТЬ «СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ» имени АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА». На обеих монетах, кроме изображения мечети, отчеканен портрет первого президента Чечни.
Номинал еще двух монет составляет 5000 франков. Одна из них изготовлена также из серебра, другая — из золота 999 пробы. На них изображены галереи и виды мечети. В центре одной из них выполнено изображение развернутого Корана.
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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в России отчеканена и поступила в обращение монета номиналом 10 рублей, посвященная городу Грозный. На ней изображен рельефный герб города Грозный, и посвящена она присвоению в нынешнем году столице Чечни звания «Город воинской славы».
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