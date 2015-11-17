Барнаул, 17 ноября, 2015, 13:32 — ИА Регнум. Алтайский край наращивает темпы капремонта жилья, но выполнение программы на 2015 год фактически сорвано. В этом можно убедиться, ознакомившись с отчетами, НО «Региональный оператор Алтайского края Фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Из 200 домов отремонтированы только около 30.

Коллаж, фото регионального оператора Программа капремонта жилых домов в Алтайском крае практически сорвана

Вместе с тем в регионе подросла собираемость взносов за капитальный ремонт. В настоящее время платят примерно 80% жителей региона, тогда как в начале 2015 года этот показатель не доходил даже до 67%.

Лучше всех с финансовой дисциплиной дела обстоят у жителей Барнаула: там собираемость составляет более 87%. Хуже всего дела обстоят в Бийске, где за капремонт платят около 75% горожан.

Согласно краткосрочному плану реализации в 2015 году краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах», работы должны были осуществить в 201 многоквартирном доме (МКД) общей площадью около 654,5 тыс. кв. метров. На ремонт в 20 муниципальных образованиях региона было запланировано потратить порядка 530 млн рублей, собранных собственниками помещений в МКД. Но пока на общем счете регионального оператора накоплено немногим более половины необходимой суммы.

Предельная стоимость проведения капитального ремонта в расчете на один кв. метр общей площади помещений в многоквартирных домах на 2015 год установлена в размере 8 593 рубля.

Все проведенные работы улучшили бы жилищные условия для 23 187 жителей региона. Но уже очевидно, что в 2015 году этого не произойдет.

Известный алтайский общественник и председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин видит проблему в низкой стоимости тарифа.

«Согласно федеральному законодательству, региональные власти устанавливают минимальный уровень платежей по программам капитального ремонта. Окончательное решение принимают собрания собственников. При выборе минимальных платежей губернатор Алтайского края решал задачу баланса между потребностью в ремонте и социальной приемлемостью», — отметил Константин Емешин.

Сославшись на мнение экспертов, он также сказал, что для обеспечения опережающего восстановления жилья в разных городах края необходимо установить тариф от 25 до 40 рублей с квадратного метра.

«Поскольку в Алтайском крае система капитального ремонта была запущена с декабря 2014 года, то губернатор отдал приоритет социальной приемлемости платежа и выбрал минимум от 4,5 до 5,5 рубля с квадратного метра. Это явно мало. Так, например, по нашему дому одни лифты требуют по 8,5 рубля с квадратного метра до 2022 года, чтобы их поэтапно заменить! Поэтому в этом году для ремонта крыши мы собирали отдельные платежи, а в фонд капитального ремонта не лезли — копим на лифты», — считает Константин Емешин.

Он также обратил внимание на то обстоятельство, что почти 92% домов в Алтайском крае проигнорировали открытие спецсчетов.

«Поэтому эти 92% домов ремонтируются Региональным оператором. Региональный оператор, к сожалению, развернул работу лишь к сентябрю 2015 года, а первый объект был отремонтирован по этой программе лишь в октябре 2015 года. Поскольку выполнение программы на 2015 год фактически сорвано, то губернатор внес корректировку, и программу обозначили как программу 2015−2016 годов», — напомнил Константин Емешин.