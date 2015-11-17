Приштина, Сербия, 17 ноября, 2015, 13:24 — ИА Регнум. Оппозиция применила слезоточивый газ и перцовую аэрозоль внутри здания парламента Косово в ходе рабочей сесии, а также забросала полицейских камнями и розовой краской, сообщает Associated Press.

mburaksu Протестующий в маске Гая Фокса

Таким образом оппозиция пыталась заставить правительство отказаться от соглашений с Сербией и Черногорией. Как сообщается, за нападением стоит Альбин Курти, лидер оппозиционного движения «Самоопределение».

На протяжении двух последних месяцев косовская оппозиция пыталась нарушить работу парламента и принудить его к отказу от соглашения с Сербией, в результате которого у сербского населения появляется больше прав, а также с Черногорией о демаркации границ.