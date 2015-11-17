Москва, 17 ноября, 2015, 13:21 — ИА Регнум. Авиакомпании России получили список стран, при полетах в которые рекомендовано соблюдать особые меры безопасности, сообщил источник в одной из компаний.

tut.by Сигнал самолету

В рекомендациях говорится о необходимости осуществлять с повышенными мерами авиабезопасности все регулярные транзитные и чартерные рейсы с пассажирами на борту как из, так и в аэропорты Австрии, Албании, Алжира, Афганистана, Азербайджана, Болгарии, Бангладеш, Великобритании, Греции, Германии, Египта, Индонезии, Италии, Испании, Ирака, Индии, Ирана, Кыргызстана, Казахстана, Кипра, Кувейта, Ливана, Ливии, Малайзии, Марокко, Молдавии, Македонии, Мьянмы, ОАЭ, Португалии, Пакистана, Румынии, Сирии, Саудовской Аравии, Судана, США, Таиланда, Таджикистана, Туркменистана, Туниса, Турции, Филиппин, Франции, Черногории, Уганды, Узбекистана и Шри-Ланки.

Перевозчикам также рекомендовали избегать пополнения запасов воды и сухого питания в аэропортах этих стран, передают «Вести».

Также рекомендовано по возможности организовать техническое обслуживание воздушных судов силами собственных технических составов или экипажей.