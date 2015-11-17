Москва, 17 ноября, 2015, 12:56 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин увидел сходство в заявлениях нынешних политиков из США с программной речью Уинстона Черчилля, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября. В ходе «круглого стола», посвященного 70-летию Нюрнбергского процесса, Нарышкин вспомнил, что «на фоне идущего в Германии Нюрнбергского процесса Черчилль произнес свою печально знаменитую программную речь, после которой в обиход на долгие десятилетия вошли такие понятия, как «холодная война» и «железный занавес».

Борис Ефимов. Фултонская речь У. Черчилля. 1946

«Кстати, пафосом этого выступления отставного британского премьера стала мысль об исключительности англосаксонского мира, — так ли много здесь отличий от речей нацистских лидеров 30-х годов, да и есть ли отличия от некоторых заявлений нынешних заокеанских политиков?» — рассуждает Нарышкин.

Спикер Госдумы также обратил внимание на то, что «ползучая ревизия истории уже привела к тому, что прежние уроки стали забывать, а неонацизм и нацизм опять подняли головы, и что особенно тревожно, порой это поощряется властями». «Подобным тенденциям может противостоять только объективный взгляд на историю и ясное осознание того, что преступления против мира и человечности не имеют сроков давности, и, конечно, в XXI веке не должно быть места для разного рода гибридных идеологий, основанных на теории исключительности и превосходства одной нации над остальными. Это глубоко ошибочный и потенциально очень опасный тезис», — подчеркнул Нарышкин.

«Историческая память, а также неукоснительное соблюдение норм международного права — это эффективные инструменты, противоядие как от он неонацизма, так и от экстремизма, которые, как мы видим, давно уже перестали быть только потенциальными угрозами», — заключил он.