Буэнос-Айрес, 17 ноября, 2015, 12:52 — ИА Регнум. Аргентина готовится ко второму туру президентских выборов. Недавние публичные дебаты между кандидатом от правящей партии в президенты страны Даниэлем Сиоли и его оппонентом Маурисио Макри прошли в форме острейшей дискуссии. Накал страстей показал, что наладить диалог между властью и оппозицией, независимо от того, кто выиграет выборы 22 ноября, будет крайне сложно. Кроме этого, в социальные сети были выброшены оскорбления в адрес третьего кандидата в президенты Аргентины Серхио Масса, не прошедшего на второй тур, за голоса которого сейчас борются и Даниэль Сиоли, и Маурисио Макри. Нецензурные высказывания в адрес Серхио Масса, якобы, принадлежат соратнику Кристины Киршнер — министру финансов и экономики Аргентины Акселю Кисилеву, что отрицается последним.

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Как отмечает La Radio Del Sur, ни о какой преемственности политического курса, в случае прихода к власти оппозиционного кандидата, нет речи. Маурисио Макри будет реализовывать либеральный курс развития экономики. Кроме того, «он бросит все достигнутое в социальной сфере в эпоху Киршнеров, в том числе, борьбу с фондами — стервятниками», а его победа на выборах, приведет страну «к потере занятости и покупательной способности среднего класса». Маурисио Макри также заявил, что будет настаивать на выходе Аргентины из МЕРКОСУР. Вопрос о вхождении в БРИКС, который использовала команда Кристины Киршнер в качестве предвыборного хода, в случае победа Макри с повестки дня однозначно будет снят.

Отметим, что пока по данным социологических опросов лидирует оппозиционер Маурисио Макри, который на 8 процентов опережает Даниэля Сиоли. Но после того, как прогнозы аргентинских социологов по первому туру оказались весьма далеки от полученных результатов, уровень доверия к их данным достаточно низок. Несмотря на заявления российских чиновников, что итоги голосования в Аргентине крайне важны для России, отечественные эксперты не проводили и не проводят предвыборного мониторинга в этой стране. Во всяком случае, такие данные нигде не опубликованы.