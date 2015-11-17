Исламабад, 17 ноября, 2015, 12:41 — ИА Регнум. На юго-западе Пакистана с рельсов сошел пассажирский поезд. По предварительным данным, погибли четыре человека — машинист и трое пассажиров, по меньшей мере 30 человек ранены, сообщает Associated Press.

nastol.com.ua Железнодорожные пути

По информации представителя железной дороги Икбала Ахмеда, авария произошла возле деревни Абэ Гума, когда поезд направлялся в город Равалпинди из Кветта (столица провинции Белуджистан).

Белуджистан давно считается центром повстанческой деятельности, осуществляемой борцами националистических групп, требующих автономии.