Калининград, 17 ноября, 2015, 12:23 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня, 17 ноября, перевернулась рейсовая маршрутка, в результате чего пострадали четыре пассажира, включая 12-летнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, инцидент произошёл утром в пригороде Балтийска.

39.mvd.ru В салоне пассажирского микроавтобуса находилось 6 человек

По предварительным данным, водитель маршрутного такси, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил ехавший по главной автомобиль «Ауди». В итоге легковая машина врезалась в заднюю часть маршрутки. От удара микроавтобус упал на бок.

Всего в салоне пассажирского микроавтобуса находилось шесть человек. В настоящее время 12-летний мальчик госпитализирован в Калининградскую детскую областную больницу.