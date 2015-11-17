В Калининградской области перевернулась маршрутка, 4 пассажира травмированы
Калининград, 17 ноября, 2015, 12:23 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня, 17 ноября, перевернулась рейсовая маршрутка, в результате чего пострадали четыре пассажира, включая 12-летнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, инцидент произошёл утром в пригороде Балтийска.
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В салоне пассажирского микроавтобуса находилось 6 человек
По предварительным данным, водитель маршрутного такси, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил ехавший по главной автомобиль «Ауди». В итоге легковая машина врезалась в заднюю часть маршрутки. От удара микроавтобус упал на бок.
Всего в салоне пассажирского микроавтобуса находилось шесть человек. В настоящее время 12-летний мальчик госпитализирован в Калининградскую детскую областную больницу.