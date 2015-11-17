Рубцовск, Алтайский край, 17 ноября, 2015, 12:21 — ИА Регнум. В Рубцовске устроили «публичный самосуд» и оказывают давление на сотрудников редакции сайта «вРубцовске.ру», опубликовавших письмо роженицы Вероники Калининой. Об этом сообщил главный редактор независимого сетевого издания «Городской портал — вРубцовске.ру» Сергей Сущевский, который был вынужден обратиться в Центр правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта (ОНФ). Подробности сегодня сообщает сайт ОНФ.

видео вРубцовске.ру В Рубцовске устроили «публичный самосуд» журналистов

Сергей Сущевский пояснил, что после публикации в СМИ репортажа о ребенке, пострадавшем при родах, журналист его издания подвергся давлению со стороны депутатов Рубцовского городского совета депутатов и представителей медицинского сообщества.

«Очернили, втоптали в грязь огромнейшую работу, которую делают люди», — таков общий тон депутатов и врачей рубцовской Горбольницы № 1 в отношении корреспондентов, пригласивших журналиста на встречу.

На встрече предполагалось обсудить причины возникновения врачебной ошибки в Рубцовском роддоме, а также вопрос помощи пострадавшему ребенку. Однако, по факту на заседании депутаты подвергли обструкции не медперсонал роддома, допустивший ошибку, а журналиста, поддержавшего пострадавшую семью. Участники заседания, среди которых присутствовали и врачи, поставили на повестку дня вопрос о недопустимости подобных публикаций. Они обвинили представителей СМИ в распространении непроверенной информации, усилении социальной напряженности в городе и возникновении недоверия рожениц г. Рубцовска к работе врачей. Публикацию на портале собравшиеся расценили как информационный повод для пиара издания.

«Ситуация, о которой журналисты рассказали на своем портале, — это острая социально значимая проблема. Не случайно репортаж сразу же получил отклик среди других рожениц, которые начали рассказывать об аналогичных проблемах. А местные власти вместо того, чтобы услышать этих женщин и принять меры по фактам нарушений, получивших огласку в СМИ, пытаются скрыть существующие проблемы, сгладить социальную напряженность, обвиняя СМИ в некомпетентности. Видимо, народные избранники решили, что введение цензуры на освещение социально значимых вопросов поможет сгладить конфликт между пациентами и врачами. Мы уверены, что подобная страусиная позиция не приведет к реальному решению проблем в сфере здравоохранения и улучшению демографической ситуации в регионе», — отметила руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ Наталья Костенко.

Проанализировав запись заседания, эксперты Центра ОНФ пришли к выводу о том, что действия депутатов Городского собрания города Рубцовска являются неправомерными и противоречат действующем законодательству.

В связи с этим общественники попросят губернатора Алтайского края Александра Карлина, который на днях резко высказывался по вопросу плохой работы местных роддомов в части улучшения демографической ситуации, обратить внимание на ситуацию с соблюдением прав журналистов в регионе.

«Необходимо довести до сведения муниципальных чиновников и депутатов Рубцовска информацию о необходимости выстраивания конструктивного взаимодействия с журналистами в целях предотвращения подобных случаев и о недопустимости нарушения Конституции РФ и оказания давления на СМИ», — сообщила Костенко.

Общественники напомнили, что в конце прошлой недели губернатор раскритиковал медучреждения, которые «демонстрируют показатели рождаемости, не дотягивающие до среднекраевых», и пригрозил им за это мерами «дисциплинарного воздействия», так как «на реконструкцию, капремонт и оснащение родильных отделений региональных медицинских учреждений потрачено немало средств».

Как уже сообщало ИА REGNUM, октябре на портале «вРубцовске.ру» была опубликована статья о роженице Веронике Калининой, ребенок которой получил серьезную травму при приеме родов врачами Рубцовской горбольницы. По фактам произошедших в КГБУЗ «Городская больница № 1» событий Следственный комитет РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье «Халатность».