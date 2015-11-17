Кос, Греция, 17 ноября, 2015, 12:17 — ИА Регнум. В восточной части Эгейского моря, недалеко от острова Кос (Греция) 17 ноября перевернулась лодка с беженцами, погибли девять человек, в том числе четыре ребенка, сообщает Associated Press.

ppsrk.ru Водолаз спасатель

По информации Службы береговой охраны, спасено семь человек. Спасатели нашли девять тел, два из которых застряли внутри перевернувшегося судна. Еще от двух до четырех человек могут оставаться ненайденными.

Среди погибших — четверо детей, четыре женщины и один мужчина. Было не сразу понятно, как лодка перевернулась и из какой страны находившиеся на ней пассажиры.

Согласно последним данным агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex), за период с января по октябрь 2015 года границы Европейского союза пересекло 1,2 млн мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, что в разы больше, чем за весь 2014 год.