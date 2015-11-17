Москва, 17 ноября, 2015, 12:16 — ИА Регнум. МВД всегда готово к любым вариантам осложнения ситуации, опыт имеется, заявил глава министерства Владимир Колокольцев.

mvd.ru СОБР МВД России

«Мы всегда готовы, находимся в режиме готовности к любым вариантам осложнения ситуации, и, как я уже сказал, опыт реагирования на подобного рода вызовы и угрозы у нас имеется», — заверил Колокольцев.

МВД готово обеспечить меры безопасности, отметил он, министерство в тесной координации с ФСБ проводит мероприятия по выявлению и нейтрализации причастных к терроризму.