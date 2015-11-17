Лондон, 17 ноября, 2015, 11:59 — ИА Регнум. Согласно новому заявлению, поступившему от террористов «Исламского государства» (ИГ) в адрес западных общественных деятелей, террористы угрожают расправой всем, кто осмеливается сократить название их группировки до аббревиатуры «DAISH», пишет The Mirror.

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Уточняется, что за сокращение названия al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham до «Daish» (по-русски — ИГИЛ), которым пользуются европейцы, террористы грозят отрезать языки тем, кто употребляет данную аббревиатуру.

Как отмечается в сообщении, аббревиатура «DAISH» используется в публичной речи политиков и других общественных деятелей Запада так же, как и аббревиатура «ИГИЛ» — в России.

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