Москва, 17 ноября, 2015, 11:56 — ИА Регнум. Российские спецслужбы обещают награду в $50 млн за информацию о террористах, причастных к взрыву на борту российского самолета А321, сообщает 17 ноября Центр общественных связей ФСБ РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил (фрагмент)

С призывом к содействию в установлении террористов ФСБ обратилась к российской и международной общественности. «За предоставление сведений, способствующих задержанию преступников, будет выплачено вознаграждение в размере 50 миллионов долларов США».

ФСБ осуществляет меры по розыску лиц, причастных к теракту. Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что на борту самолета взорвалась самодельная бомба — следы взрывчатого вещества иностранного производства обнаружены при исследовании личных вещей пассажиров и элементов самолета.