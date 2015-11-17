Самара, 17 ноября, 2015, 11:48 — ИА Регнум. В рамках рабочего визита глава Рособрнадзора Сергей Кравцов посетил учреждения системы непрерывного гуманитарного и православно-ориентированного образования в Тольятти: Православную классическую гимназию, Гуманитарный колледж Святителя Алексия Московского и Поволжский православный институт Святителя Алексия, митрополита Московского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

college.volga.ru Поволжский православный институт

Сопровождал федерального чиновника ректор Поволжского православного института — директор Православной классической гимназии — член Общественной палаты РФ протоиерей Димитрий Лескин. Теме становления в Тольятти Поволжского православного института был посвящен доклад-презентация о миссии, целях и задачах вуза и ходе его строительства.

По информации пресс-службы губернатора, Кравцов заверил, что Поволжский православный институт работает по лицензии Рособрнадзора, выданной в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к высшим профессиональным образовательным организациям, вуз в ближайшее время выходит на лицензирование программ дополнительного образования, и когда основное здание института будет сдано в эксплуатацию, может обратиться в Рособрнадзор с заявкой на лицензирование новых образовательных программ.

В целом опыт системы гуманитарного и православно-ориентированного образования был оценен как заслуживающий одобрения и поддержки и может служить образцом для формирования подобных образовательных учреждений в других регионах.

Напомним, в августе 2014 года стартовал первый набор студентов на заочное обучение в Поволжский православный институт по специальностям: теология, педагогика, экономика, информатика, управление качеством, технология продукции и организация общественного питания.

«В качестве перспективного учебного заведения, совмещающего в себе социокультурную и духовно-нравственную направленность образовательного процесса, может быть предложен формирующийся в Тольятти при непосредственной поддержке Правительства Самарской области Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, Митрополита Московского, — указано на сайте учреждения. — Институт призван стать светским высшим учебным заведением, где будут органично сочетаться гуманитарное и теологическое направления обучения.

Он будет готовить не столько служителей Церкви, сколько квалифицированных специалистов в области гуманитарного образования, которые по окончании вуза смогут трудиться в социальной, культурной, религиозной и образовательной сферах».

Читайте также: 10 млн рублей из резервного фонда губернатора будут направлены на строительство в Тольятти Поволжского Православного института имени Святителя Алексия, Митрополита Московского