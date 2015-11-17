Псков, 17 ноября, 2015, 11:43 — ИА Регнум. Парламентская Ассоциация Северо-Запада России (ПАСЗР) поддержала поправки в Жилищный кодекс РФ, предоставляющие регионам право освобождать от обязательной платы за капремонт собственников сблокированных домов (или таунхаусов), имеющих выход на общий земельный участок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания, депутаты которого принимали участие в заседании ПАСЗР, вопрос обсуждался на 49-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 16 ноября в Калининградской областной думе.

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С подобной инициативой выступили калининградские депутаты. Предложения уже направлены в Государственную думу РФ.

«Учитывая, что у домов блокированной застройки могут отсутствовать конструктивные элементы, составляющие общее имущества дома, указанные в статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, требующие проведения капитального ремонта, а также у каждой квартиры имеется самостоятельный выход на земельный участок, данную категорию жилых домов нецелесообразно включать в региональную программу капитального ремонта», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предлагаемая новация устранит противоречие в российском законодательстве: Жилищный кодекс относит такие жилые здания к категории «многоквартирные дома», Гражданский кодекс определяет строения, не имеющие общего имущества, подлежащего ремонту, как «жилые дома сблокированной застройки».

Авторы законодательной инициативы считают, что для решения этой коллизии «нужно дать возможность депутатам на местах самим разбираться с тем, что включать в программу капремонта, а что нет». Калининградские депутаты предложили не только освободить собственников сблокированных домов от необходимости ежемесячно платить взносы на капремонт отсутствующего общего имущества, но и вернуть плательщикам ранее собранные на эти цели средства.