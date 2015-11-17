Москва, 17 ноября, 2015, 11:36 — ИА Регнум. Директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета безопасности РФ 17 ноября заявил, что причиной крушения российского А321 в Египте стал теракт.

molparlam.ru Взрывчатое вещество

«В полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1,5 кг в тротиловом эквиваленте», — сказал глава ФСБ.

В результате взрыва произошло разваливание самолета в воздухе, чем объясняется большой разброс частей фюзеляжа самолета, пояснил он.

«Проведены исследования личных вещей, багажа и частей самолёта, потерпевшего крушение в Египте 31 октября. В результате проведённых экспертиз на всех предметах, о которых я сказал, выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства», — добавил Бортников.

Российский пассажирский самолет авиакомпании «Когалымавиа» (она же MetroJet), выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в петербургский аэропорт «Пулково», потерпел крушение 31 октября.

Спустя 23 минуты после взлёта самолет исчез с экранов радаров. На борту находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа, выживших нет.

Среди погибших — 132 петербуржца, 46 жителей Ленинградской области, 34 жителя регионов России, 4 гражданина Украины и один гражданин Белоруссии.