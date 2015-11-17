Москва, 17 ноября, 2015, 11:35 — ИА Регнум. Убийство российских граждан на Синае — в числе наиболее кровавых по числу жертв террористических преступлений, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания об итогах расследования причин крушения российского самолета в Египте, состоявшегося вечером 16 ноября. «Мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца, — отметил президент. — Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников».

Альфред Ретель. Немезида (фрагмент). 1837

«Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поимённо, — сказал Путин. — Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдём в любой точке планеты и покараем». «При этом, — подчеркнул глава государства, — мы должны опираться на людей, которые разделяют наши моральные и нравственные ценности, лежащие в основе нашей политики, в данном случае — внешней политики и политики безопасности, политики борьбы с терроризмом».

Президент подчеркнул, что боевая работа российской авиации в Сирии «должна быть не просто продолжена». «Она должна быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно», — отметил он и попросил Министерство обороны и Генеральный штаб представить соответствующие предложения.

В ходе заседания Путин попросил также Министерство иностранных дел РФ обратиться ко всем российским партнёрам. «Мы рассчитываем в ходе этой работы, в том числе и по поиску и наказанию преступников, на всех наших друзей, — пояснил он. — Мы будем действовать в соответствии со статьёй 51 Устава Организации Объединённых Наций, предусматривающей право государств на самооборону. Все, кто попытается оказать содействие преступникам, должны знать, что последствия от попыток такого укрывательства будут лежать полностью на их плечах.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложил, что причиной крушения российского пассажирского самолета 31 октября стал террористический акт. «В результате проведенных экспертиз на всех предметах, — заявил он, — выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства. По оценке наших специалистов, на борту воздушного судна в полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте, в результате чего произошло «разваливание» самолета в воздухе, чем объясняется разброс частей фюзеляжа самолета на большом расстоянии». Самолет авиакомпании «Когалымавиа» с 217 пассажирами и 7 членами экипажа на борту возвращался в Санкт-Петербург из египетского Шарм-эль-Шейха. Он потерпел крушение над Синайской пустыней, все находившиеся на борту самолета погибли.