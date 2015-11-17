Оренбург, 17 ноября, 2015, 11:33 — ИА Регнум. ИА REGNUM: Почему Вы выступили инициатором проведения Евразийского экономического форума? Каким Вы видите будущее этого мероприятия?

orenburg-gov.ru Губернатор Оренбургской области Юрий Берг

Экономический форум мы проводим уже в пятый раз, поскольку убедились — подобные события способствуют развитию. Обычно мероприятия такого формата проводятся на национальном или наднациональном уровне. Мы решили делать его на уровне региона и привлекать к участию в нем муниципалитеты. Для чего? Во-первых, инвестор приходит в регион, а работает в конкретном муниципалитете, и муниципалы должны уметь проводить инвестиционную политику. Во-вторых, есть и обратный процесс — муниципалитет и регион встроены в мировую экономику, прежде всего, в Евразийский экономический союз. Поэтому мы пришли к выводу, что вопросы улучшения инвестиционного климата, трансграничного экономического сотрудничества, межрегиональной кооперации и прочие важные вещи нужно обсуждать в новой реальности.

Поэтому, стартовавший как межрегиональный, форум логично трансформировался до международного уровня. За последние годы он стал полноценной дискуссионной площадкой. Здесь рассматриваются практические аспекты интеграционных процессов — ведения предпринимательской деятельности, формирования общего гуманитарного пространства. Надеемся, что в будущем форум займет достойное место в рейтинге ведущих дискуссионных площадок Российской Федерации.

ИА REGNUM: Какое влияние оказывает на Оренбургскую область евразийская экономическая интеграция?

Евразийская экономическая интеграция способствует созданию благоприятных условий для развития торгово-производственных связей со странами — участницами ЕАЭС. Для предприятий повысилась степень доступности на рынки стран-участниц. Возросла скорость транспортировки грузов и пассажиров. Появились новые возможности для развития многоплановых кооперационных связей между предприятиями (создание совместных производств, рост объемов поставок сырья, комплектующих и готовой продукции).

В формате круглого стола «Опыт работы на начальном этапе функционирования ЕАЭС» V Евразийского экономического форума «Оренбуржье 2015» участники более подробно обсудили наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкивается бизнес в процессе взаимодействия с партнерами на территории союза.

ИА REGNUM: Оренбург претендует на звание столицы Евразийского союза. Кроме выгодного географического положения, что может предложить Оренбургская область?

— Действительно, мы обсуждали этот вопрос в прошлом году, в ходе встречи с президентом РФ. Я предложил Владимиру Владимировичу Путину наш вариант — сделать Оренбург столицей ЕАЭС — с учетом географического положения. На что он улыбнулся и сказал, что Нурсултан Абишевич (президент Казахстана Нурсултан Назарбаев — ИА REGNUM) тоже претендует на то, чтобы Астана стала столицей ЕАЭС.

Если же говорить о других преимуществах региона, то Оренбургская область наделена ими в избытке. На территории региона представлена практически вся таблица Менделеева. Продукция наших предприятий востребована не только в России, но и в других странах. На данный момент мы имеем внешнеторговый оборот с 93 странами мира. Иностранные инвесторы вкладывают средства в сельхозпереработку. Наш логистический потенциал, который основатели губернии образно назвали «Ворота в Азию»… Пусть и не столица, но на статус одного из центров ЕАЭС Оренбург может претендовать смело, и такой статус повлечет за собой новый виток развития.

ИА REGNUM: Как сейчас строятся взаимоотношения Оренбургской области с приграничными казахстанскими регионами?

Республика Казахстан является важнейшим стратегическим партнером Оренбургской области. На долю Оренбуржья приходится около 10% объема внешней торговли России с Казахстаном. Доля Казахстана во внешнеторговом обороте области — около 30%, со странами СНГ — более 70%.

За период с 2003 по 2014 год объем взаимной торговли Оренбургской области с Республикой Казахстан увеличился в 3,6 раза до уровня 1,5 миллиарда долларов. Оренбуржье поставляет в Казахстан природный газ, сырую нефть, нефтепродукты, кокс, продукцию машиностроения, продовольственные товары, черные и цветные металлы, цемент, удобрения, асбест. Из республики в регион импортируется продукция топливно-энергетического комплекса, черные металлы и изделия из них, хромовая руда, цементное сырье, кварцит, продукты неорганической химии.

Создание единого рынка стран Таможенного союза сделало экономику области более привлекательной для казахстанских инвесторов. На 1 января 2015 года в Оренбургской области зарегистрировано 99 предприятий с участием казахстанского капитала, что превышает уровень 2010 года (до создания Таможенного союза) в 2,1 раза. Развитию сотрудничества способствует участие в форумах, выставках, ярмарках и других мероприятиях. Мы активно развиваем гуманитарные контакты с казахстанскими партнерами в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры и экологии.

Важный для двух стран экологический проект, который инициировали Оренбургская и Западно-Казахстанская области — это сохранение и оздоровление экосистемы бассейна трансграничной реки Урал. Другой большой проект, считаю, евразийской значимости — сохранение ландшафтно-биологического разнообразия степей на трансграничной территории в пределах Оренбургской области и приграничных территориях Республики Казахстан.

Перспективным является развитие сотрудничества в сфере оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Например, Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» ежегодно проводит более 15 тысяч операций, из них около 4 тысяч — для граждан Казахстана. В образовательных учреждениях нашей области обучается 1485 граждан соседнего государства. Активно работает в культурном комплексе «Национальная деревня» казахское национальное подворье «Касым-хана», которое стало своеобразным центром национальной культуры этнических казахов.

Уверен, что импульс развитию внешнеэкономических связей регионов России со странами Центральной Азии даст реализация крупного инфраструктурного проекта строительства международного транспортного коридора «Китай — Казахстан — Россия — Западная Европа», маршрут которого пройдет через Актюбинскую область Республики Казахстан и Оренбургскую область в районе автомобильного пункта пропуска «Сагарчин».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге с 11 по 13 ноября прошел V Евразийский экономический форум «Оренбуржье 2015». Форум расширил рамки географии участников. Участниками мероприятия стали гости из Армении, Афганистана, Белоруссии, Италии, Казахстана, Таджикистана, Чехии и других стран. В общей сложности в форуме участвовало около 1,5 тысячи человек из 12 государств.

За пять лет существования из мероприятия регионального уровня Евразийский экономический форум «Оренбуржье» масштабировался до дискуссионной площадки международного значения, где обсуждаются наиболее актуальные вопросы развития экономики стран — участниц ЕАЭС.