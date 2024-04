Вашингтон, 17 ноября, 2015, 11:21 — ИА Регнум. Американский миллиардер и инвестор Карл Икан выводит средства из eBay: он поменял всю свою долю в акционерном капитале eBay Inc на то же количество акций в компании PayPal Holdings Inc, сообщает Associated Press.

small-cap.ru Карл Икан

Как видно по финансовой отчетности, предоставляемой Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Икан продал свою долю в 46,3 млн акций в компании eBay и сообщил приобретении того же самого количества акций в компания PayPal, которая завершила свое отделение от eBay в середине июля.

Икан, чья доля акций в PayPal по состоянию на 30 сентября составила 3,8%, в прошлом году призывал eBay к отделению PayPal и заручился поддержкой в руководстве PayPal через директора его компании Icahn Capital managing Джонатана Кристодоро.

В конечном счете, в апреле прошлого года Икан отказался от идеи отделения. Тем не менее, в июне прошлого года правление eBay изменило свою позицию по отделению после шестимесячного исследования финансовой ситуации .