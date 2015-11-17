Архангельск, 17 ноября, 2015, 11:19 — ИА Регнум. В Архангельске начала работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы города. Девяти кандидатам, претендующим на пост главы областного центра предстоит пройти тестирование, собеседование и представить свою программу развития города. Заседание комиссии проходит в закрытом для прессы режиме. Журналистам разрешили присутствовать в зале заседаний лишь первые десять минут, передает корреспондент ИА REGNUM.

Печать на входе в гробницу Тутанхамона

Председатель конкурсной комиссии Сергей Моисеев сообщил, что тестирование продлится 60 минут. «Уверен, что все кандидаты подошли серьезно к участию в конкурсе на должность главы города. Хотелось бы пожелать всем успехов в работе», — сказал Моисеев.

Он подчеркнул, что согласно положению о проведении конкурса кандидатам запрещается пользоваться вспомогательными предметами, разговаривать друг с другом, выходить из зала заседаний. В случае нарушения регламента кандидат будет удален.

Добавим, что работа конкурсной комисси продолжится в течение всего дня. По итогам будут выбраны несколько кандидатов, которых представят городским депутатам. Главу города парламентарии утвердят 25 ноября этого года на очередной сессии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пост главы Архангельска претендуют девять человек. Один из кандидатов (депутат гордумы Андрей Прищемихин) снял свою кандидатуру.

Первым зарегистрированным кандидатом на пост главы города стал Владимир Повалихин, предприниматель из Архангельска. Затем подал документы министр ТЭК и ЖКХ области Игорь Годзиш, а также Сергей Юрковский — полковник, ранее работавший заместителем начальника регионального управления ФСКН, некий Роман Шестаков, архангельский блогер Михаил Шишов, депутат областного Собрания Сергей, Юрий Барашков, предприниматель Виталий Львов и Андрей Соломатин.

Напомним, что пост главы Архангельска освободился 25 сентября этого года. Градоначальник Виктор Павленко был назначен губернатором региона на пост сенатора в Совет Федерации. На данный момент функции главы города временно исполняет заместитель мэра Святослав Чиненов.