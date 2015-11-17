Тверь, 17 ноября, 2015, 11:18 — ИА Регнум. Задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» со стороны поставщиков тепла на сумму 2,6 млрд рублей стала уголовным делом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 17 ноября в пресс-службе МВД России.

Винсент Ван Гог. Тюремный двор (фрагмент). 1890

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УМВД России по Тверской области проведен комплекс оперативных мероприятий по декриминализации газовой отрасли региона, в том числе по выявлению и пресечению преступлений, связанных с неоплатой за поставленный газ со стороны хозяйствующих субъектов», — сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

По данным полиции, с 2010 по 2012 годы ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» заключило договор поставки и транспортировки газа с ОАО «Тверские коммунальные системы» (дочерней организацией ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2»). В рамках данного договора было поставлено более 1,7 млрд кубометров газа, общая стоимость его составила более шести миллиардов рублей.

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении полиции, несмотря на то, что конечный потребитель расплатился за поставленное тепло, деньги за 700 миллионов кубометров газа газовикам перечислены не были. Общая сумма ущерба, причиненного ООО «Газпром межрегионгаз Тверь», оценивается в 2,6 млрд рублей.

Следственным управлением УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». В местах работы и жительства подозреваемых, а также в офисах предприятий ЖКХ проведены обыски, изъята бухгалтерская документация и электронные носители информации, содержащие сведения об обстоятельствах возникновения задолженности за поставленный природный газ.

Между тем, в самой ТГК-2 все обвинения в мошенничестве отвергают.

«Выдвигаемое обвинение абсолютно беспочвенно, поскольку деятельность всех теплоэнергетических предприятий в г. Твери, включая ОАО «Тверские коммунальные системы» (ТКС), всегда носила убыточный характер в силу отраслевых причин: изношенности тепловых сетей, экономически необоснованных тарифов на поставку тепла, которые прошлым руководством Тверской области не поднимались по популистским мотивам, и низкой платежной дисциплины потребителей в Твери, — говорится в направленном в адрес ИА REGNUM комментарии пресс-службы ТГК-2. — В 2008—2013 гг. в Твери последовательно были введены процедуры наблюдения, конкурсного производства не только в ТКС, но и в МУП «Тверьгортеплоэнерго» и ООО «Тверьтепло». Деятельность ТКС была убыточной еще до момента, когда это предприятие стало дочерним обществом ОАО «ТГК-2». В связи с этим попытки объяснить долг за газ, образованный ТКС, не действительно имевшими место экономическими причинами, а решениями менеджмента, не имеют оснований. Действительные причины расследования состоят в том, что, начиная с 2013 года, отдельные заинтересованные лица пытаются вовлечь правоохранительные органы в сугубо гражданско-правовой спор, рассчитывая, что это позволит усилить их позицию в арбитражных судебных процессах, в ходе которых ТГК-2 регулярно предъявляются необоснованные финансовые претензии».

Как говорится в комментарии ТГК-2, конкурсный управляющий предприятия «Тверские коммунальные системы» (ТКС) «регулярно подает против ТГК-2 судебные иски, пытаясь по надуманным основаниям взыскать с нашей компании значительные денежные средства. Эти попытки не просто остаются безуспешными, но и повлекли за собой принятие Арбитражным судом Ярославской области целого ряда прецедентных судебных решений, из которых следует безосновательность предъявленных к ТГК-2 требований. В том числе, в решении от 8.12.2014 г. суд констатировал беспочвенность выдвигаемых в отношении ТГК-2 претензий, признал их ложными и обязал руководство ТКС публично опровергнуть недостоверные сведения. В решении от 01.04.2015 г. суд отказал в удовлетворении требований Г. Бусыгина о признании недействительными уведомлений ТГК-2 в адрес ТКС о прекращении взаимных обязательств. Наконец, в решении от 14.09.2015 г. суд зафиксировал прямое нарушение конкурсным управляющим ТКС действующего законодательства, которое выразилось в бездействии в вопросе о реализации имущества ТКС для удовлетворения требований кредиторов. Несмотря на эти судебные постановления, Г. Бусыгин и действующие с ним заодно лица не оставляют попыток переложить на ТГК-2 ответственность за неэффективную работу конкурсного управляющего, в результате действий которого задолженность ТКС за газ возросла практически вдвое. В адрес компании выдвигается требование о привлечении ТГК-2 к субсидиарной ответственности по долгам ТКС, которое является необоснованным по той простой причине, что ТГК-2 была лишена любой юридической и финансовой возможности управлять ТКС еще в декабре 2012 года, с момента введения на этом предприятии конкурсного производства».

«Мы в очередной раз заявляем, что все попытки Г. Бусыгина переложить на ТГК-2 бремя финансовой ответственности за банкротство ТКС лишены малейших оснований. Нам непонятно, почему следствие игнорирует все факты, из которых однозначно следует, что тепловой бизнес в г. Твери был убыточен изначально: заключения внешних экспертов и показания работников ТГК-2, а также то очевидное обстоятельство, что после потери со стороны ТГК-2 контроля над ТКС долги этого предприятия за газ стали нарастать. ТГК-2 предпримет все необходимое, чтобы отстоять свои законные интересы», — говорится в официальном комментарии компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «Тверские коммунальные системы», являвшаяся основным поставщиком тепла в Твери, была признана банкротом в 2012 году — в связи с высокой задолженностью за газ. Компания продолжала работу, в 2013 году вышла на безубыточный уровень, но с 1 июля 2014 года объявила о прекращении производственной деятельности. В апреле же 2014 года конкурсный управляющий ТКС направил в УМВД по Тверской области ходатайство о возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства ТГК-2. В марте 2015 года ОАО «Тверские коммунальные системы» направило иск в суд о банкротстве «ТГК-2».