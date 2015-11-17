Курск, 17 ноября, 2015, 11:21 — ИА Регнум. Конфликты курских подростков с ровесниками и взрослыми в 51 учреждении разрешает специальная служба «медиаторов», семьям в трудном жизненном положении можно обратиться за помощью на «телефон доверия», а семьи в «социально опасном положении» находятся на контроле соцслужб. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, областная администрация считает, что именно эти меры способствовали снижению преступности среди несовершеннолетних — за девять месяцев 2015 года этот показатель по региону снизился на 29,6%.

Льюис Викс Хайн. Продавцы газет. 1910. Пригород Сент-Луиса, Миссури, США.

Сведения о несовершеннолетних и родителях, находящихся в социально опасном положении, собраны в единую базу данных — чтобы специалисты могли своевременно осуществлять адресную профилактическую работу с ними. Аналогичная база данных содержит сведения о детях и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках программы «Детство без жестокости» на 2013−2015 годы на базе 51 образовательной организации работают 58 специалистов службы медиации (примирения), деятельность которых координируется региональной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Как пояснили в пресс-службе областной администрации, эта служба занимается разрешением споров между несовершеннолетними, подростками и взрослыми. В 2015 году медиаторам пришлось разбирать более 500 конфликтных ситуаций, более 60% из которых завершены положительно, по остальным — работа продолжается.

Для оказания психолого-медико-педагогической, социальной и правовой помощи по месту жительства работают отделения мобильной социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Также создан «телефон доверия» для подростков.

Основные усилия комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав направлены на выявление и учет подростков и семей «группы риска», которые ведут асоциальный образ жизни. С ними проводят индивидуальную профилактическую работу, обеспечивают занятостью. Благодаря этим мерам, в 2015 году количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, сократилось на 4%. На 47,4% снизилось число употребляющих наркотики, на 7,4% — употребляющих спиртные напитки, на 44,4% сократились самовольные уходы из дома и государственных учреждений.

За 9 месяцев 2015 года с учета в связи с исправлением поведения сняты 322 подростка.