Трехлетний бюджет Красноярского края принят в первом чтении
Красноярск, 17 ноября, 2015, 11:06 — ИА Регнум. Сегодня, 17 ноября, на сессии законодательного собрания в первом чтении был принят проект закона края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017—2018 годов». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве финансов Красноярского края.
По словам министра финансов края Владимира Бахаря, основными задачами бюджетной политики являются снижение размера дефицита бюджета в среднесрочной перспективе, повышение эффективности бюджетных расходов, взаимодействие с Федерацией по вопросам предоставления финансовой помощи из федерального бюджета и совершенствование межбюджетных отношений.
Доходы краевого бюджета сформированы на основе прогноза социально-экономического развития, предусматривающего, что среднегодовая цена на нефть сохранится на текущем уровне — 50 долларов за баррель, курс рубля также существенно не изменится — среднегодовое значение составит 63,3 руб. за доллар. В Минфине уточнили, что нет оснований и для резкого роста цен на основные виды цветных металлов, выпускаемых в крае. Основой развития экономики края в 2016 году названы реализация инвестпроектов, в том числе новых проектов транспортного комплекса, проектов в металлургии и добывающем комплексе, строительство объектов Универсиады.
С учетом базового сценария налоговые и неналоговые доходы в 2016 году прогнозируются в объеме 168,9 млрд руб., или с ростом 18,4 млрд руб. к уровню текущего года. Что касается формирования расходов бюджета, 96% всех расходов сформированы в рамках 21 государственной программы Красноярского края, объяснили в министерстве. Запланированы средства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы с 1 октября 2016 года на 7%. При этом Бахарь подчеркнул, что окончательное решение по срокам и размерам индексации будет зависеть от федеральной политики в области оплаты труда.
Собственные расходы бюджета 2016 года возросли на 1,6 млрд руб. Дополнительные средства планируют распеределить на ряд социально значимых направлений ко второму чтению проекта бюджета. Кроме того, доходы и расходы увеличены на 4,7 млрд руб. за счет уточнения межбюджетных трансфертов, выделяемых в проекте федерального бюджета бюджету Красноярского края.
После обсуждения депутаты проголосовали за предложенные изменения. Уточненные параметры бюджета на 2016 год выглядят следующим образом: доходы — 192,9 млрд руб., расходы — 207,0 млрд руб., дефицит — 14,1 млрд руб.
Детальное рассмотрение проекта краевого бюджета на 2016−2018 годы продолжится в профильных комитетах законодательного собрания края. Второе и окончательное чтение документа состоится 3 декабря в рамках очередной сессии краевого парламента.
Спикер краевого парламента Александр Усс, комментируя трехлетний бюджет, заявил, что «это действительно бюджет сложного времени для страны и Красноярского края». Однако, как сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте, Усс не считает, что документ содержит в себе какие-либо серьезные основания для драматизации ситуации: «Основные социальные обязательства будут выполнены».
«Конечно, хотелось бы больше инвестировать в развитие бюджетной сферы, в большей мере стимулировать развитие производства, которое в дальнейшем обеспечит дополнительные налоговые поступления, но бюджетные ограничения, которые у нас имеются, заставляют быть очень сдержанными и экономными», — сказал Александр Усс.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре текущего года на сессии заксобрания депутаты рассмотрели проект закона о внесении изменений в краевой бюджет на 2015−2017 годы. В результате всех изменений и с учетом целевых федеральных средств доходы краевого бюджета в 2015 году увеличены на 6,9 млрд рублей и составили 178,7 млрд рублей, расходы возросли на ту же сумму и составили 200,5 млрд рублей. Размер дефицита краевого бюджета не изменился — около 22 млрд рублей.
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Добавим, по данным Минфина РФ, госдолг Красноярского края по состоянию на 1 октября 2015 года составил более 85 млрд руб.