Красноярск, 17 ноября, 2015, 11:06 — ИА Регнум. Сегодня, 17 ноября, на сессии законодательного собрания в первом чтении был принят проект закона края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017—2018 годов». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве финансов Красноярского края.

А. В. Бурмистров. Sobranie.info Третье заседание IX сессии заксобрания Красноярского края

По словам министра финансов края Владимира Бахаря, основными задачами бюджетной политики являются снижение размера дефицита бюджета в среднесрочной перспективе, повышение эффективности бюджетных расходов, взаимодействие с Федерацией по вопросам предоставления финансовой помощи из федерального бюджета и совершенствование межбюджетных отношений.

Доходы краевого бюджета сформированы на основе прогноза социально-экономического развития, предусматривающего, что среднегодовая цена на нефть сохранится на текущем уровне — 50 долларов за баррель, курс рубля также существенно не изменится — среднегодовое значение составит 63,3 руб. за доллар. В Минфине уточнили, что нет оснований и для резкого роста цен на основные виды цветных металлов, выпускаемых в крае. Основой развития экономики края в 2016 году названы реализация инвестпроектов, в том числе новых проектов транспортного комплекса, проектов в металлургии и добывающем комплексе, строительство объектов Универсиады.

С учетом базового сценария налоговые и неналоговые доходы в 2016 году прогнозируются в объеме 168,9 млрд руб., или с ростом 18,4 млрд руб. к уровню текущего года. Что касается формирования расходов бюджета, 96% всех расходов сформированы в рамках 21 государственной программы Красноярского края, объяснили в министерстве. Запланированы средства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы с 1 октября 2016 года на 7%. При этом Бахарь подчеркнул, что окончательное решение по срокам и размерам индексации будет зависеть от федеральной политики в области оплаты труда.

Собственные расходы бюджета 2016 года возросли на 1,6 млрд руб. Дополнительные средства планируют распеределить на ряд социально значимых направлений ко второму чтению проекта бюджета. Кроме того, доходы и расходы увеличены на 4,7 млрд руб. за счет уточнения межбюджетных трансфертов, выделяемых в проекте федерального бюджета бюджету Красноярского края.

После обсуждения депутаты проголосовали за предложенные изменения. Уточненные параметры бюджета на 2016 год выглядят следующим образом: доходы — 192,9 млрд руб., расходы — 207,0 млрд руб., дефицит — 14,1 млрд руб.

Детальное рассмотрение проекта краевого бюджета на 2016−2018 годы продолжится в профильных комитетах законодательного собрания края. Второе и окончательное чтение документа состоится 3 декабря в рамках очередной сессии краевого парламента.

Спикер краевого парламента Александр Усс, комментируя трехлетний бюджет, заявил, что «это действительно бюджет сложного времени для страны и Красноярского края». Однако, как сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте, Усс не считает, что документ содержит в себе какие-либо серьезные основания для драматизации ситуации: «Основные социальные обязательства будут выполнены».

«Конечно, хотелось бы больше инвестировать в развитие бюджетной сферы, в большей мере стимулировать развитие производства, которое в дальнейшем обеспечит дополнительные налоговые поступления, но бюджетные ограничения, которые у нас имеются, заставляют быть очень сдержанными и экономными», — сказал Александр Усс.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре текущего года на сессии заксобрания депутаты рассмотрели проект закона о внесении изменений в краевой бюджет на 2015−2017 годы. В результате всех изменений и с учетом целевых федеральных средств доходы краевого бюджета в 2015 году увеличены на 6,9 млрд рублей и составили 178,7 млрд рублей, расходы возросли на ту же сумму и составили 200,5 млрд рублей. Размер дефицита краевого бюджета не изменился — около 22 млрд рублей.

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Добавим, по данным Минфина РФ, госдолг Красноярского края по состоянию на 1 октября 2015 года составил более 85 млрд руб.