Калуга, 17 ноября, 2015, 10:54 — ИА Регнум. В Калуге под руководством заместителя председателя городского парламента Сергея Павлова состоялось внеочередное заседание Общественного совета при городском голове по развитию малого и среднего предпринимательства.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, участники заседания обсудили вопрос о размере базовой арендной ставки для расчета договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга».

По мнению начальника управления экономики и имущественных отношений Андрея Никишина, ситуация, сложившаяся в экономике, и в том числе в сфере аренды муниципального недвижимого имущества требует осторожного и взвешенного подхода. В целях сохранения доходов городского бюджета Андрей Никишин предложил не повышать арендную ставку и в 2016 году сохранить её на прежнем уровне. Члены совета поддержали данное предложение.

Также, в ходе заседания был рассмотрен вопрос установления правил продажи алкогольной продукции в торговых точках, расположенных в помещениях первых этажей жилых домов. Как отметил председатель совета Сергей Павлов, от жителей города поступает множество жалоб на расположенные в жилых домах торговые точки и предприятия общественного питания, осуществляющие продажу алкоголя.

Так, на территории города имеют место случаи открытия предприятий «Экспресс-бар», «Экспресс-питание», которые позиционируют себя как предприятия общественного питания, но фактически в них осуществляется розничная продажа алкогольной продукции на вынос, в том числе и в ночное время.

Их работа вызывает немало нареканий у жителей в связи с нарушениями тишины и общественного порядка, как внутри помещений, так и на прилегающих территориях.

По итогам обсуждения советом было принято решение создать отдельную рабочую группу, которая смогла бы выявить основные нюансы проблемы и определить возможные способы её решения. В состав рабочей группы вошли депутаты городской Думы, представители горуправы, члены совета и представители предпринимательского сообщества Калуги.

Заместитель председателя калужского городского парламента, председатель Общественного совета при городском голове Калуги по развитию малого и среднего предпринимательства.