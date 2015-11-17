Белград, 17 ноября, 2015, 10:48 — ИА Регнум. Сербская полиция арестовала мужчину, у которого оказался паспорт гражданина Сирии, идентичный с документом, найденным рядом с телом террориста у стадиона Stade de France в Париже, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники в полиции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил-2

По данным издания, паспорта граждан Сирии отличаются только вклеенными в них фотографиями, остальная информация полностью совпадает. По мнению властей Сербии, поддельными являются оба паспорта. Отмечается, что полиция Сербии работает совместно с французскими следователями для установления подлинности документа.

Напомним, у одного из смертников, подорвавших себя возле парижского стадиона Stade de France, был обнаружен сирийский паспорт на имя Альмохаммада Ахмада. Власти Греции подтвердили, что человек с таким именем пересек границу, прибыв из Турции 3 октября. По паспорту, Альмохаммад родился 10 сентября 1990 года в Этлибе (Сирия).