Брянск, 17 ноября, 2015, 10:45 — ИА Регнум. УМВД России по Брянской области взяло на рассмотрение заявление о содержании в рабстве 22-летнего белоруса, которого 15 ноября нашли волонтеры отряда «Лиза Alert». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе брянской полиции.

Иван Петрович Богданов. За расчетом. 1890

«Заявление сейчас находится в стадии рассмотрения. Скорее всего, оно будет передано нашим калужским коллегам, которые будут заниматься этим, так как мы не можем территориально проводить мероприятия. Тем более, калужские полицейские сказали, что эта ситуация известна», — сообщили в телефонном разговоре пресс-секретарь УМВД России по Брянской области.

Волонтеры брянского подразделения поисково-спасательного отряда «Лиза Alert» нашли 22-летнего жителя Бобруйска 15 ноября. Он рассказал, что приехал в Калужскую область «подзаработать» в марте 2015 года.

Вместо зарплаты белорусу пришлось ухаживать за скотом на ферме за еду. Кроме того, работодатели отобрали у него паспорт и неоднократно избивали работника.

Мужчина был отправлен в Белоруссию вечером 15 ноября.