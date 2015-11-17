Лос-Анджелес, США, 17 ноября, 2015, 10:33 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе мужчину, который убил и расчленил своего партнера, оставив его голову возле надписи Holywood, приговорили к пожизненному заключению с правом досрочного освобождения через 25 лет.

Цитата из к/ф «Адреналин: Высокое напряжение». Реж. Марк Невелдайн и Брайан Тейлор. 2009. США Джейсон Стейтем

Приговор 40-летнему Габриэлю Кампос-Мартинесу был вынесен 16 ноября. Ранее Кампос-Мартинес отказывался от комментариев, сообщает местная телерадиостанция City News Service.

По информации, полученной от официальных лиц, в декабре 2011 года, прежде чем он задушил своего партнера, бывшего работника авиакомпании Харви Медеена, Кампос-Мартинес сожительствовал с ним.

Голова и другие части тела Медеена были разбросаны рядом с туристической тропой в Гриффит-парке около знака Голливуд. Останки были обнаружены спустя месяц после убийства прохожим, гулявшим с собакой.