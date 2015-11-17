Санкт-Петербург, 17 ноября, 2015, 09:52 — ИА Регнум. С момента введения запрета на отправку пассажиров из России в Египет в петербургский аэропорт «Пулково» из Хургады и Шарм-эш-Шейха вернулось 8416 человек. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 ноября, в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, среди них — 1845 детей и младенцев.

vkarp.com Детский отдых в Египте

По данным на 7:00, за 10 дней, начиная с 7 ноября, когда был введен запрет на полеты с пассажирами в Египет, в «Пулково» прибыло 42 рейса.

Продолжается доставка в Петербург багажа туристов, отдыхавших в Египте. Всего за истекшие 10 дней доставлено 2256 мест багажа. Выдано на руки 1052 место, а 14 чемоданов и сумок отправлено хозяевам почтой. Напомним, в целях безопасности багаж доставляется отдельно от пассажиров, грузовыми бортами.

Запрет на пассажирское авиасообщение с Египтом был введен властями РФ с 20:00 6 ноября в связи с катастрофой 31 октября российского авиалайнера А321 на Синайском полуострове, унесшей жизни 224 пассажиров и членов экипажа. Самолет летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

Официальная причина катастрофы пока не названа. Одной из вероятных версий трагедии является террористический акт — взрыв на борту. Запрет на полеты в Египет носит бессрочный характер. Российские официальные лица заявляли, что он может продлиться месяцы и даже годы.

На 6 ноября в Египте находилось от 10 до 12 тысяч человек, прилетевших туда из Петербурга. Большинство этих туристов уже вернулось на родину. Крайний срок для возвращения остающихся — 25 ноября.